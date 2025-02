Momento viral de cegos assistido por seu melhor amigo para trabalhar como um coolie no mercado

Índia, viva -Cretativamente, houve uma história de amizade que novamente aqueceu o coração dos cidadãos do país. Na história, houve um momento cego que foi assistido por seu melhor amigo para trabalhar como um coolie no mercado.

Sabe -se que o momento foi gravado em um vídeo que foi amplamente distribuído nas redes sociais. No vídeo, visto que um cego trabalha como goleiro no mercado com a ajuda de seu melhor amigo.

Sabe -se que o incidente ocorreu na Índia. Seu melhor amigo atua como um guia e ajuda o cego a transportar mercadorias de clientes do mercado para o veículo.

“Houve um momento emocionante em uma das cidades da Índia, quando um cego e seu melhor amigo trabalharam como goleiro no mercado”. Escreva informações sobre cobranças do Instagram @Fapats.indo Citado vivo na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

Apesar de ter limitações, os dois homens ainda lutam para ganhar a vida com entusiasmo, mostrando o lutador mental, não um mendigo. Além disso, o cego ainda quer ser independente e não depende da misericórdia dos outros.

Os vídeos que mostram sua coesão no trabalho colhem muitos comentários positivos dos cidadãos nas redes sociais. Alguns deles destacaram a sinceridade de seu melhor amigo que queria ajudar e ficar animado.

“Eu cumprimento sua amizade, felizmente, mais e mais pessoas boas assim, especialmente na Indonésia.” Escreva um comentário cidadão sobre a carga.

“Ele prefere trabalhar em vez de implorar, a importância de ser grato, encontrar um trabalho difícil para que ele possa viver de maneira confiável para ser uma bênção”. Outros cidadãos disseram.

Além das informações, esse momento de amizade é uma prova de que as limitações não são uma barreira ao trabalho e permanecem independentes.