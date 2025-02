Monitoramento das ordens executivas do presidente dos EUA, Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Trump, assumiu a posição em 20 de janeiro de 2025 e de 10 de fevereiro, assinou 61 ordens executivas, que são mais do que aquelas assinadas por qualquer presidente recente em seus primeiros cem dias de cargo, até excedendo o número de ordens executivas que ele assinou durante seu primeiro mandato (33).

As ordens executivas de Trump cobrem uma ampla gama de problemas e questões; Da imposição de tarifas no México, Canadá e China e depois a interrompeu até 4 de março nos dois ex -países, até que eles se retirem do Acordo de Paris, parem na ajuda externa, suprimam a imigração ilegal e muito mais. No entanto, algumas ordens foram bloqueadas total ou parcialmente, ou suspensas pelos tribunais

No gráfico, um breve resumo de cada uma das ordens executivas assinadas por Trump de 20 de janeiro a 10 de fevereiro e será atualizada à medida que novas ordens forem assinadas. As ordens executivas resumidas abaixo também podem ser filtradas por categoria.