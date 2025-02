Monitore o crescente arco de violência

O período atual está demonstrando ser imprevisível para a maior parte do mundo. A violência fica na Europa e na Ásia Ocidental, enquanto várias outras regiões enfrentam conflitos internos em vários graus. Correndo o risco de repetição, pode -se dizer que a ordem mundial após 1945 foi irremediavelmente quebrada.

A guerra prolongada na Ucrânia, juntamente com o alvo desenfreado, eles se tornaram tristes meros, se não cúmplices, na maioria dos eventos dessa natureza. Para os filósofos políticos que ainda datam de uma era anterior, deve-se evidente que os princípios declarados pelo filósofo holandês Hugo Grotius (1583-1645) se tornaram parte dos “detritos da história” hoje. Não há mais nenhuma “comunidade moral comum” governada por “idéias eternas e imutáveis ​​do certo e do errado”. O que é evidente hoje é uma ‘terra de resíduos de moralidade’.

Atividade subterrânea

De fato, seria um julgamento errado grave se os países que estão no banco do motorista hoje, especialmente os ativos no oeste da Ásia, acreditavam que suas ações atuais provavelmente contribuam para a paz permanente. A guerra em Gaza e no Líbano pode ter dado a Israel e, em um estágio, eliminou os Estados Unidos, uma impressão de que “a paz está à mão” no oeste da Ásia. Além disso, eles efetivamente prejudicaram o ‘eixo de resistência’ dirigido pelo Irã e reduziu consideravelmente a influência de Teerã na região. Visto desapaixonadamente, os eventos atuais podem ser vistos na melhor das hipóteses como uma “vitória pirrônica”, cujo impacto é incerto. Enquanto isso, uma grande quantidade de atividade subterrânea começa a ser vista, cujo resultado é improvável que leve à paz duradoura.

Primeiro, o terrorismo islâmico mal foi imposto; Também não houve outras preocupações importantes que existem há décadas. Você ainda pode ouvir a ‘jihad global’ e as atividades dos atacantes de ‘Lone Wolf’. Mais importante, os terroristas islâmicos de hoje estão sendo radicalizados on -line e, de qualquer forma, não foram contidos. A crença, portanto, de que o terrorismo islâmico não é mais uma ameaça séria seria incorreta.

A maioria dos especialistas tem a opinião de que o terrorismo islâmico 3.0 ainda está vivo e ameaçador. É multifacetado e descentralizado e é cada vez mais aprimorado digitalmente, o que o torna uma ameaça em evolução à segurança global, possivelmente mais do que nas décadas anteriores. O enfraquecimento da Al-Qaeda e do Estado Islâmico (ISIS), temporariamente, não deve, portanto, contribuir para a crença de que o terrorismo islâmico havia irremediavelmente enfraquecido. Pelo contrário, os sinais são que eles estão se adaptando rapidamente ao terrorismo digital, espalhando ideologias extremistas por meio de redes sociais e o fornecimento de maior papel por meio de grupos descentralizados. Em essência, está evoluindo para um avatar diferente. Tratar com esta nova fase do terrorismo pode ser difícil. Encontrar o método certo para lidar com esse problema não será fácil.

O terrorismo islâmico está evoluindo há muito tempo. Se 1979 é considerado um ponto de virada crítico na evolução de uma nova onda de militância islâmica, uma rápida olhada em sua dimensão em evolução nas últimas cinco décadas pode ser útil para encontrar uma solução. Foi em 1979 que uma nova marca de Islã militante levantou a cabeça: no Afeganistão, era a marca Sunita e, no Irã, era a variante xiita. Ambos, separadamente, embora não juntos, estavam tentando alcançar uma revolta geral em todo o mundo muçulmano e até além, destinados a derrubar os infiéis e regimes pró-ocidentais. A radicalização no lado da Sunita resultou na formação da Al-Qaeda e do IS (principalmente na Síria), cada um falando da jihad global. A onda da jihad se tornou e diminuiu ao longo dos anos e, embora a Al-Qaeda tenha concentrado suas atividades fora da Ásia Ocidental, ela permaneceu essencialmente limitada à Ásia Ocidental.

Embora o jihadismo, de forma alguma, tenha sido derrotado por enquanto, parece que a dinâmica interna da jihad global pode ter alterado até certo ponto. Ultimamente, a radicalização sunita tem estado em ascensão, mas a jihad global não é mais sua chamada clara. Isso apesar dos pedidos renovados à unidade no mundo árabe contra o inimigo sionista. Os estados árabes, por outro lado, estão cada vez mais recorrendo a proteger seus interesses nacionais. Isso impactou o cenário político da região e afetará a política futura da Ásia Ocidental e além.

Um renascimento do terror

Enquanto isso, o terrorismo, por si só, está testemunhando um tipo de renascimento. Ambos IS e Al-Qaeda estão mostrando sinais de ressurgimento. A Al-Qaeda retomou os campos de treinamento no Afeganistão, enquanto o Afeganistão, o Estado Islâmico, o Estado Islâmico na província de Khorasan (ISKP) está começando a expandir sua marca, avançando ainda mais para alcançar os objetivos além do Afeganistão e Pakistan. Ataques esporádicos em Moscou, Irã e Türkiye revelam suas novas pegadas. Também foram relatados ataques crescentes contra instalações militares e transporte no Paquistão, enquanto ataques isolados ocorreram em Bangladesh, Malásia, Cingapura e Tailândia.

Os ataques terroristas esporádicos em diferentes países ao redor do mundo não anunciam necessariamente, neste momento, um retorno ao tipo de ataques terroristas em grande escala vistos acima. No entanto, uma sucessão de ataques terroristas em menor escala, mesmo nos países, nos países do Ocidente, resultou em preocupações nos círculos de segurança sobre uma possível contratação de terror e, em uma escala mais ampla, do que foi visto no última década. Como as coisas estão, as agências de segurança em todo o mundo acreditam que ainda é necessário um esforço determinado a decapitar efetivamente o ‘aparato terrorista’ antes de adquirir uma dimensão mais séria.

Dois incidentes terroristas recentes abalaram as agências de segurança nos Estados Unidos de sua complacência em possíveis ataques terroristas. Em janeiro, ainda houve uma explosão a detectar em um caminhão cibernético da Tesla, em Las Vegas, fora do hotel, no qual o então presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, estava hospedado. O ocupante do caminhão cibernético foi encontrado morto dentro do veículo. Mais tarde, ele foi identificado como alguém que já esteve nas forças especiais de elite da EE.

Em outro incidente, e um incidente separado em Nova Orleans, no dia de Ano Novo, Shamsuddin Jabbar, um cidadão americano de 42 anos e um veterano militar que trabalhou como especialista em TI, levou um caminhão para uma multidão em Nova Orleans, Mate 14 pessoas e machucando 35. Seu veículo teve uma bandeira preta está ligada a ele. Jabbar foi morto a tiros pelas autoridades antes que pudesse ser interrogada, mas uma análise do incidente sugere um planejamento cuidadoso. Os dois incidentes que ocorrem um ao lado do outro deram origem a novas preocupações de um renascimento e um ressurgimento de ataques terroristas no IS. Ambos os cidadãos dos EUA, por exemplo, tinham história militar. Preocupações adicionais estão relacionadas ao advento de uma nova categoria de recrutas em fileiras terroristas. Enquanto isso, os serviços de inteligência dos Estados Unidos afirmam ter frustrado uma trama na Virgínia.

Avisos que precisam ser tratados

Especialistas anti -terrorismo, portanto, têm razões para acreditar que há uma grande causa preocupada. Os dois incidentes também reviveram memórias de ataques de veículos semelhantes na França e outras cidades européias durante o apogeu do SI. Portanto, a maioria dos especialistas anti -terrorismo acredita que o mundo deve estar preparado para uma nova onda de ataques terroristas. O fato de que mais e mais informações são apresentadas sobre uma nova onda de proselitização de recrutadores de SI e Al-Qaeda, que usam os métodos mais modernos, incluindo inteligência artificial, é novamente muito desconcertante. A mensagem que parece alta e clara é que, embora questões relacionadas a novos métodos terroristas e ataques terroristas possivelmente continuem em um estágio inicial, os avisos não devem ser ignorados e as etapas devem ser tomadas o mais rápido possível para evitar uma nova onda de terror

MK Narayanan é um ex -diretor, Escritório de Inteligência, ex -consultor de segurança nacional e ex -governador de Bengala Ocidental