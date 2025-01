Monk escolheu o prêmio Padma, obrigado Mamata por criticá -lo

Swami Pradipta Nandaji Maharaj (Kartik Maharaj) em Beldanga Bharat Sevashram Sangha, no distrito de Murshidabad, no oeste de Bengala. , Crédito da foto: PTI

Swami Pradipptananda, também conhecido como Kartik Maharaj, selecionado para o prêmio Shri Padma para o Ministério do Interior até 2025, agradeceu ao ministro principal de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, por criticá -lo.

“Certamente Didi (Mamata Banerjee) perdeu suas bênçãos. Foi ela quem anunciou meu nome e, mais tarde, o primeiro -ministro também falou sobre mim ”, disseram jornalistas associados a Bharat Sevashram Sangha a jornalistas.

Kartick Maharaj, responsável por Beldeta Ashram por Bharat Sevashram Sangha, chegou às manchetes durante as eleições de 2024 Lok Sabha, quando o ministro principal, Mamata Banerjee, atacou um setor de monges que os acusou de trabalhar diretamente contra o Trinamool Congress e apoiar o apoio Partido Bharatiya Janata (BJP).

“Há um marharaj em Berhampore, ouvi falar dele há muito tempo. Kartik Maharaj diz que não permitirá que nenhum agente de Trinamool entre na cabine eleitoral. Eu não considero um santo porque ele está diretamente envolvido na política e está arruinando o país ”, disse Banerje em 2024. Logo depois que o presidente do Congresso de Trinamool atacou o monge, o primeiro -ministro Narendra Modi criticou o partido no governo de Bengala Ocidental por criticar monges de organizações religiosas proeminentes, como Bharat Sevashram Sangha e Missão Ramakrishna.

O monge, considerado próximo ao partido de Bharatiya Janata (BJP) e seus aliados, tem sido notícia desde 2024. Recentemente, foi visto em vários eventos públicos compartilhando stand com o líder da oposição Subendu adhikari e destacando o ataque aos hindus em Bangladesh. Kartick Maharaj também levou os monges ao Alto Comissário de Bangladesh, onde apresentou memorandos aos funcionários do Alto Comissário em anexo.

Não apenas o ministro principal, mas vários outros líderes do Congresso de Trinamool se inscreveram para Kartick Maharaj, qualificando -o como uma figura divisiva. O monge opera seu ashram em Beldanga em Murshidabad, um distrito com cerca de 70% da população muçulmana.

Observadores políticos vêem essa honra a Kartik Maharaj como um movimento político, dando crédito à sua ideologia que enfatiza que “os hindus estão ameaçados na Bengala Ocidental”.

Lista completa de prêmios Padma 2025

Enquanto Kartick Maharaj foi escolhido na área da “espiritualidade”, o cantor Arijit Singh, natural de Murshidabad, recebeu o prêmio Shri Padma no campo da arte. Além de emprestar vários temas de Bollywood, Arijit Singh também cantou recentemente uma música de protesto em “Aar Kobe (Se não é agora, quando?) ”” Durante os protestos contra o estupro e o assassinato de um médico no hospital e a Faculdade de Medicina RG Kar.

Outros que foram incluídos na lista de prêmios Shri Padma incluem Gokul Chandra Das, Tejendra Narayan e Mamata Shankar no campo da arte, Nagendra Nath Roy no campo da literatura e educação, Pawan Goenka e Sajjan Bhajanka na área do comércio e Indústria e Vinayak Lohani no campo do serviço social.