Monster Season 3 Cast adiciona Addison Rae e Suzanna são para a série Netflix

Novas informações sobre o Monstro Elench da terceira temporada Ele saiu, com Jeff Sneider, da Ineider informando que Addison Rae e Suzanna se uniram à próxima entrada da série de antologia da Netflix, de Ryan Murphy.

Rae é mais conhecido por seu superestriente nas redes sociais do Tiktok, onde ele é o quinto a maior parte da plataforma da plataforma. Fora de Tiktok, Rae também tem uma crescente carreira musical, além de uma carreira florescente como ator. Mais recentemente, Rae estrelou o filme de terror de 2023 de Eli Roth, Ação de Graças, e o próximo protagonista do próximo filme de comédia de ação sobre os amigos da Animal Highway.

Eles são feitos na sua estréia no foguete vermelho de 2021 e aparecerão na próxima rua do Netflix Fear: Prom Queen Horror. Eles também aparecem no Idol de HBO, onde ele interpretou Chloe.

Atualmente, não está claro quais papéis as estrelas terão na próxima série.

O que sabemos sobre a terceira temporada de Monster?

A terceira temporada de Monster será a terceira entrada na série de antologia “monstruosa” no processo de Ryan Murphy, que segue a vida de “figuras monstruosas”, e até agora lidou com diferentes assassinos. A primeira temporada, a história de Jeffrey Dahmer, estrelou em Evan Peters como a figura inicial, enquanto a segunda temporada, a história de Lyle e Erik Menéndez, estrelou Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch.

A terceira temporada da série é intitulada Monster: The Original Monster e se concentrará em Ed Gein. O papel será desempenhado por Charlie Hunnam, com Laurie Metcalf também anexada para interpretar a mãe de Gein, Augusta, Tom Hollander interpretando o diretor de cinema Alfred Hitchcock e Olivia Williams interpretando a esposa, roteirista e editor de filmes de Hitchcock de Hitchcock.

Anteriormente, o diretor Ryan Murphy conversou com Colida sobre escolher Ed Gein como o tema da terceira temporada dos monstros. Ele disse: “Depois que fizemos Menéndez, Ian (Brennan) e estávamos conversando sobre isso, e estávamos interessados ​​nessa idéia de” onde o nosso interesse cultural em assassinos em série? Onde e como tudo isso começou? “

Murphy continuou: “Com base em nossa investigação, a primeira que se tornou uma celebridade naquele nível foi Ed, que era uma celebridade louca do instantâneo desde o momento em que foi preso. Ninguém ouviu falar de algo assim. Então descobrimos que era obviamente motivado, mas era esquizofrênico. Como se tornou o que se tornou uma história muito interessante.