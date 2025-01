Moradores apontam remoção de entulhos de construção em parques e playgrounds

:

Os moradores reclamaram do despejo de entulhos de construção em parques e playgrounds durante a campanha de segunda-feira dos representantes eleitos para resolver os problemas cívicos da cidade.

No quinto dia da campanha, representantes eleitos, liderados pela CMDA e pela CE e pelo Ministro dos Direitos Humanos, PK Sekar Babu, juntamente com o Presidente da Câmara R. Priya, visitaram o Distrito 76 em áreas como Otteri em Thiru. VI. Ka. Área de Nagar.

Os representantes eleitos também visitaram a rua Chellappa Mudali, em Otteri, para falar aos moradores sobre questões cívicas da região. Atendendo às exigências dos residentes, o Ministro inspecionou o Parque Patel e instruiu as autoridades a removerem os detritos de construção despejados no parque.

Seguindo as instruções do ministro-chefe MK Stalin, o prefeito R. Priya lançou a campanha na quinta-feira na presença do ministro PK Sekar Babu para resolver questões cívicas em 44 distritos do leste de Chennai. Os vereadores foram convidados a visitar as ruas para resolver os problemas.

Outras questões cívicas sinalizadas pelos residentes incluem o aumento da altura dos pilares, a sinalização das ruas e os danos nas estradas.

Funcionários da Metrowater e de outras agências, e vereadores Tamil Selvi e Sasi Kumar, estiveram presentes.