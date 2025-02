Morreu de uma overdose em Roma sem manter um parceiro de 25 anos

Ele foi encontrado morto ao amanhecer na casa de seu parceiro, um pequeno apartamento em Relais para Justiniano no quadrante norte de Roma. Após a chegada de resgate a Camilla Sanvoisin, vinte e cinco anos -filha do produtor de televisão Axel Egon, não havia nada a fazer.

Abblarm era um amigo de 35 anos, explicando que acordou e o encontrou sem os sentidos. O homem que já foi preso por reter drogas agora também é investigado pela morte como resultado de outro crime. A polícia de 35 anos disse à polícia que eles haviam consumido heroína antes de dormir e que, depois de acordar, ele percebeu que Camilla estava doente, que ainda estava. Não foram encontrados sinais de violência no corpo da garota. O corpo foi disponibilizado ao cargo judicial para a investigação. No momento, a hipótese seria uma hipótese de uma overdose ou, em qualquer caso, uma doença associada à ingestão de medicamentos, mas os resultados da autópsia devem esclarecer as causas da morte da menina.

Os exames autópticos também podem descobrir se a garota poderia salvar se fosse salva a tempo. Enquanto isso, os investigadores estão trabalhando para se comportar sobre esse assunto. Em particular, tentamos rastrear aqueles que venderam alguns meninos. Telefones celulares encontrados no apartamento que serão analisados ​​confiscados. Sob a lente, os contatos tiveram nas últimas horas da vida de Camill e um companheiro que as inspeções foram ativadas. Em casa, os agentes da delegacia de Flaminio Nuovo também encontraram doses de metadona mais do que os regulamentos médicos. Por esse motivo, o parceiro da menina foi preso por reter drogas. Ele foi registrado nos suspeitos de mortes como resultado de outro crime exatamente em conexão com a investigação da morte de Camilly.

“Sinto falta do meu amor. Eu fico louco ”É um post comovente da mãe de Camill nas mídias sociais. “Eu ouvi essa música quando você estava no meu estômago”, ele escreveu as fotografias ainda publicando sua filha sorrindo e um rosto cercado por cabelos encaracolados. Uma galeria de lembranças acompanhada de observações sobre as lágrimas de um ataque maciço. E minha mãe ontem deu notícias trágicas no Facebook. “Minha filha Camilla morreu – escreveu – gostaria de avisar todos aqueles que a amavam e pediram que ela pensasse.”

Horrível e desconfiança entre aqueles que conheciam Camilla e sempre se lembram de “gentil e sorridente”. Depois de visitar o ensino médio na Praça Espanhola Central, a garota entrou na área de alta tecnologia. “Se eu acho que conversamos há apenas duas semanas e ontem eu aprendi que você voou, isso me destrói – escreve um amigo em um longo post acompanhado juntos -. Espero que onde quer que você esteja agora, isso pode trazer toda a loucura e desejo de viver que você tinha e que eles possam ter sushi que você tanto amava .. oi cami beijos em qualquer lugar que você estiver ”.

E a história lembra que Maddalena Urbani, filha de um médico que isolou Sars, que morreu de overdose e sem resgate em 27 de março de 2021. Por essa tragédia, um comerciante de drogas e amigo da vítima foram condenados.

