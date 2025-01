Morte de uma estudante do ensino médio: proprietário do prédio, empreiteiro e funcionários do BBMP autuados por negligência

Horas após a trágica morte da estudante do 10º ano Tejaswini Bai S., causada por um estranho acidente em que um poste de madeira caiu em sua cabeça do sexto andar de um prédio em construção na National High School Road no sábado, a Polícia VV Puram tem autuou o proprietário do edifício, empreiteiro, engenheiro local e funcionários cívicos preocupados sob a seção 106 (causando morte por negligência) de Bharatiya Nyay Sanhita, 2023.

O caso foi registado a partir da denúncia do pai da menina, Sudhakar Rao, que alegou negligência por parte dos arguidos. Não houve medidas de segurança como redes ou coberturas de segurança no canteiro de obras, o que colocou em risco a segurança das pessoas que passavam em frente ao edifício, levando à morte de Tejaswini, disse Rao na sua denúncia. Ele também alegou que o incidente mostrou que os funcionários preocupados do Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) não monitoraram a construção do edifício nem garantiram a segurança e, portanto, também poderiam ser processados, disse ele.

A polícia de VV Puram convocou o acusado para interrogatório. A ação a ser tomada será decidida com base em suas declarações durante o interrogatório, disse um alto funcionário da polícia.