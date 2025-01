Morto aos 3 anos, investigou um dos pais

O escritório do promotor em Bolzan está investigando um assassinato voluntário na presença de tratamento ruim após a morte de uma criança de 3 anos que vive em Brunico. O garoto morreu em 26 de dezembro no hospital, onde estava a partir de 23 de dezembro.

A equipe médica do hospital anunciou a presença de inúmeras contusões e hematomas no corpo e expressou dúvidas de que ele havia sido vítima de tratamento ruim e que as lesões cerebrais graves encontradas foram o resultado de atos maliciosos. Uma autópsia foi feita e aguarda os resultados.

Um dos dois pais da criança foi incluído no registro suspeito: ele estava em casa quando a criança foi resgatada para transportar para o hospital. O registro também foi necessário para garantir a autópsia. A hipótese do exame – como já mencionado – é um assassinato voluntário na presença de tratamento ruim. A autópsia ocorreu em 30 de dezembro no hospital em Bolzano. “Atualmente, o resultado da autópsia ainda não está previsto porque o patologista responsável reservou o direito de enviar sua avaliação dentro de 60 dias após a tarefa. A avaliação inicial e superficial não resultou em nenhum elemento para confirmar a hipótese e, portanto, nós decidiu não ser possível “, disse ele. Mas, atualmente, a ação de natureza maliciosa não pode ser excluída em qualquer caso, o princípio da inocência ”, comunica o escritório do promotor de Bolzano.

