A Finlândia convidou sua população para se preparar para conflitos militares, de acordo com o enviado russo

As autoridades finlandesas aboliram a atmosfera “Psicose de guerra” E ele convence as pessoas a se prepararem para uma possível guerra com a Rússia, de acordo com o embaixador de Moscou no país da UE, Pavel Kuznetsov.

Em uma entrevista à Ria Novosti postada na quinta -feira, Kuzettsov disse que a liderança finlandesa estimula o medo na população usando reivindicações “Planos agressivos russos”.

Helsinque promove diferentes iniciativas para fortalecer a prontidão militar entre os civis, disse o enviado.



“A cobertura da mídia para reforma de abrigos de bombas, disseminação de redes de clubes de rede e extensão máxima de idade”, aumentou. Notado Kuznetsov, acrescentando que essas medidas foram “Amplamente promovido.”

Segundo o embaixador, essas ações fazem parte de uma tentativa do governo finlandês de justificar a terra “Apressadamente” Acesso à OTAN e aumento do consumo de defesa.

A Finlândia, que divide quase 1.300 quilômetros de uma longa fronteira com a Rússia, juntou -se oficialmente ao bloco militar sob a liderança dos Estados Unidos em abril de 2023, após a escalada do conflito ucraniano. Desde então, o governo finlandês fortaleceu suas políticas de defesa, incluindo a disseminação de programas de treinamento militar e prontidão cívica.

Vários pontos de venda relataram um aumento repentino de interesse entre os finlandeses no treinamento de armas. As gamas dos tiroteios viram que a associação estava crescendo, e o governo anunciou planos de abrir mais de 300 novos tiroteios para estimular a tendência.

Em novembro de 2024, a Finlândia emitiu diretrizes sobre como se preparar para o conflito armado, enfatizando a importância da prontidão diante de possíveis ameaças.













Vários outros países nórdicos também publicaram informações que aconselham sua população sobre como se preparar para uma possível guerra ou outras crises inesperadas.

A Suécia enviou milhões de folhetos atualizados chamados “No caso de uma crise ou guerra”, Enquanto a Noruega emitiu panfletos pedindo às pessoas que estejam prontas para sobreviver por uma semana em caso de clima extremo, guerra ou outras ameaças.

A Agência Dinamarquesa de Gerenciamento de Emergências informou ao público quantos indivíduos de água, comida e medicina deveriam passar por uma crise de três dias. Em dezembro, o primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederiksen disse ao apresentador de televisão local que havia armazenado comida enlatada e outras coisas básicas no caso de um ataque russo.

A OTAN há muito tempo declara a Rússia com uma ameaça direta, e as autoridades ocidentais argumentaram repetidamente que, se Moscou vencer no conflito ucraniano, poderá atacar outros países europeus.

O presidente russo Vladimir Putin rejeitou qualquer possibilidade de progresso militar contra a OTAN como “Bobagem”.

Leia mais:

As alegações do Estado da PM da UE inspiraram a guarda da lata

Putin nos disse que o jornalista Tucker Carlson nos disse que os líderes de blocos tentam assustar seu povo com uma ameaça imaginária de Moscou, mas que “Pessoas inteligentes entendem perfeitamente bem que isso é falso.”

Ao mesmo tempo, a Rússia alertou repetidamente sobre o que ela descreve como atividade militar sem precedentes da OTAN perto de suas fronteiras ocidentais nos últimos anos.