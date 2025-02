Moscou ainda ataca fútil e ameaça as consequências

A acusação das “invenções ardentes” não foi suficiente, alguns dias depois a Rússia retorna ao ataque a Sergio Mattarella, ameaçando as “consequências” do que foi declarado pelo chefe de estado da Universidade de Marselha em 5 de fevereiro. Sexta -feira passada. A solidariedade com o presidente da República é um bipartidário com ovação da sala do membro. Mas, diferentemente do Dia dos Namorados, quando a presidente Giorgia Meloni defendeu imediatamente o presidente, desta vez o governo escolhe o caminho do silêncio, enquanto a oposição está se vestindo e pedindo negociações: a solidariedade não é mais suficiente, agora é necessária uma reação formal ao Kremlin .

Foi novamente um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharová, liderando o dedo para Mattarel e declarou que o presidente italiano “disse que acreditava que a Rússia poderia ser comparada à terceira comissão” e ameaça que “não é, pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode, que pode ser Isso não pode e nunca permanecerá sem consequências ”.

Agência ANSA Agência ANSA Aqui está a passagem do discurso de Mattarelly criticado por Moscou – Notícias – ANSA.it (ANSA)

“Isso é dito por uma pessoa que não pode saber quantos soldados italianos mataram nossos avós e grandes listas em nossa área durante a Segunda Guerra Mundial sob os bandidos e slogans nazistas”, disse Zakharova nos mesmos conceitos dos mesmos conceitos. A água, que chegou a Studena em 14 de fevereiro, hoje acompanhada pelos Hackers Cybertt noname057 (16) contra sites italianos nos setores de transporte e bancos, o que exigia uma ação contra a Mattarella de “Russofobo”.

Quirinale decidiu não expressar as frases que vieram de Moscou: o presidente está “calmo”, já anunciado na sexta -feira, referindo -se à reinterpretação de sua intervenção em Marselha. A política criou quadrados em torno do presidente, Fratelli D’Italia, com Galeazzo Bignami e Lucio Malan, que renovaram a “estimativa e solidariedade” do chefe de estado, Forza Italia, que ordenou nas redes sociais: “ataques suficientes ao presidente Mattarella. Enquanto a Liga do Norte for formada, segundo a qual a “liga foi, é e sempre será defender a soberania nacional” e repete “a solidariedade ao presidente”.

No entanto, a solidariedade não é mais suficiente para a oposição, insultar Moscou a Mattarelle merece a “reação oficial” do governo, insistiu no Partido Democrata, assim como Meloni estava discutindo com os parceiros europeus sobre como continuar apoiando como continuar apoiando A Ucrânia enfrenta a agressão russa e escapa de Donald Trump com o czar do Kremlin, Vladimir Putin. “Faça os governantes seriamente e convocem o embaixador russo”, foi o armazenamento da calnda líder Carlo. “Meloni e Tajani respondem diretamente ao governo putiniano e rejeitaram todas as acusações do remetente”, pediu Benedetto à viúva +Europa. Mas de Palazzo Chigi e Farnesina, ao contrário da resposta rápida da sexta -feira passada, não houve crença ou um passo diplomático formal.

O momento de tensão também foi registrado na aula de câmara, depois que todos os deputados se estabeleceram para brilhar Mattarella com dois minutos quando Riccardo Ricciardi, do M5, pegou o chão. Enquanto ele repetiu o apoio ao chefe do estado e definiu a resposta russa “inaceitável”, ele disse: que “passagem feita” de Mattarella para Marselha, que “certamente foi mal interpretada, não faríamos isso porque dá a alavanca da narração Isso faz mais de dois anos neste país e na Europa e que justifica o envio contínuo de armas para justificar a guerra de que todos agora percebem que terão que chegar à negociação ”. O chefe do Grupo Bignami do IDE, que intervieram imediatamente depois, disse: “Veremos se a diplomacia facilitou o recebimento da renda da cidadania ou enviando armas para a Ucrânia da postura realizada pelo governo”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA