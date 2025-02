Um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que as palavras do presidente da República Sergio Mattarella na Universidade de Marselha não serão deixadas “sem consequências”. Isso foi relatado pela agência russa oficial Ria Novosti, que citou a intervenção de Zakhar na televisão estatal russa. “Durante uma conferência em uma das instituições educacionais, ele disse acreditar que a Rússia poderia ser comparada ao terceiro Reich. Isso pode e nunca permanecerá sem consequências ”, disse o porta -voz da diplomacia russa, de acordo com o Rio Novosti.

