Kiev é incapaz de mobilizar o porta -malas suficientes para substituir os mortos e feridos, disse o Ministério da Defesa da Rússia

A Ucrânia perdeu cerca de 50.000 soldados todos os meses no último ano do ano em conflito com a Rússia, de acordo com estimativas do Ministério da Defesa em Moscou.

Em janeiro, 51.960 cascos de Kiev foram mortos ou gravemente feridos. A imagem era de 48.470 e 60.805 em novembro de dezembro passado, de acordo com um comunicado na quinta -feira.

O número de recrutas nos centros de treinamento do exército ucraniano mal atingiu 30.000 por mês desde o verão passado, apesar dos extensos esforços de mobilização, segundo o comunicado.

O ministério também observou que, de acordo com os números oficiais da Ucrânia, cerca de 100.000 soldados no país abandonaram voluntariamente suas unidades de escalada da Rússia e da Ucrânia em fevereiro de 2022.













“As mudanças na legislação preparadas pelo regime de Kiev sob a pressão dos países ocidentais para reduzir a idade de mobilização de 25 a 18 são a única maneira que (líder ucraniano Vladimir) Zelensky atrasa o colapso em cascata da frente em Donbas por mais alguns meses, “ A declaração dizia.

Na semana passada, Nikolay Schur, consultor do Gabinete do Presidente Ucraniano, disse que o governo em Kiev proporia emendas nos próximos dias, oferecendo incentivos a homens entre 18 e 25 anos para assinar contratos voluntários com forças armadas.

Os homens nessa faixa etária não estão atualmente sujeitos a mobilização mobilizada sob a lei ucraniana. Até agora, Zelensky insistiu que a situação não mudaria, apesar da administração anterior dos EUA do Presidente Joe Biden, ela teria pressionado Kiev para reduzir o sonho de idade aos 18 anos.

O líder ucraniano disse a Bloomberg na semana passada que o que o exército de seu país precisava não eram mais homens, mas mais guardas ocidentais para as tropas existentes.

Na primavera passada, diante da falta de trabalho, aumento de perdas e falhas militares, a Ucrânia reduziu a idade sombria de 27 para 25 e apertou significativamente as regras de mobilização. Desde então, vários vídeos aparecem nas mídias sociais mostrando oficiais de recrutamento ucranianos que perseguem possíveis recrutas nas ruas, brigam com eles e passam por abuso. Relatos de mobilização que se tornam mais violentos e a iniqüidade apareceram não apenas na mídia local, mas também no Ocidente.