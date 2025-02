A discriminação de jornalistas russos lançou retaliação, disse o Ministério das Relações Exteriores

A decisão de Moscou de proibir o jornalista francês Benjamin Quenelle para entrar no país não foi pessoal, mas a resposta para a discriminação constante da mídia russa, disse a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharov.

Em uma carta aberta na quarta -feira, Le Monde condenou a proibição do visto russo contra seu funcionário como “Outro obstáculo à liberdade de informação” e convidou Moscou para reconsiderar. Na quinta -feira, Zakhar explicou que Quenelle foi eleito aleatoriamente, após uma rejeição francesa para permitir que um jornalista com a justiça de Komsomolskaya trabalhe em Paris. O governo francês acusou a produção russa por fornecer cobertura do agente de inteligência, uma alegação de que Le Monde foi aprovado marcando a equipe de saída “Os jornalistas tão chamados.”

A França tem um histórico de obstruir o trabalho das organizações de jornais russas, uma política apoiada pelo presidente Emmanuel Macron. Durante sua campanha de re -eleição de 2017, Macron proibiu os pontos de venda russos, incluindo a RT, de participar da campanha, acusando -os de espalhar a desinformação de seu candidato.













Os incidentes mais recentes ocorreram durante os Jogos Olímpicos de Verão em Paris no ano passado. Então o ministro do interior Gerald Darmanin disse à mídia que seu departamento havia rejeitado “Um grande número” de credenciais de mídia dos cidadãos russos. Ele alegou que eles eram uma ameaça à segurança, já que os agentes que se apresentam como jornalistas podiam implementar a cibernética. Alguns jornalistas russos tomaram suas credenciais enquanto cobriam os jogos.

A mídia russa de direcionamento francesa reflete uma abordagem ocidental mais ampla do escalário do conflito ucraniano de 2022. A UE proibiu cobertores para inúmeras tomadas russas, proibindo seus shows e instruções das plataformas de mídia social para limitar o acesso ao seu conteúdo.

A ação parisiense de Moscou considera discriminatória e indica “Rusofobia”. Zakhar descreveu os comentários de Le Monde sobre a proibição de visto de Quenelle como “Incrivelmente” E ele chamou a publicação, junto com a mídia francesa como um todo, para examinar a política de seu governo. Ela apontou para um relatório detalhando a supressão ocidental da mídia russa que foi atualizada pelo Ministério das Relações Exteriores recentemente em janeiro.

A Rússia também acusou organizações internacionais que lidam com a impressão da liberdade de negligenciar o ataque a jornalistas russos, incluindo o que Moscou diz que que o assassinato alvo de jornalistas da Ucrânia veio em primeiro lugar.