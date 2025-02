A missão russa na UE espera que a mudança envie os preços da energia no bloco edreco

A decisão das nações do Báltico de se separar do sistema energético único com a Rússia e a Bielorrússia só piorará as perspectivas econômicas da UE para a UE, disse a missão russa no quarteirão, enfatizando que a medida é politicamente motivada.

Estônia, Letônia e Lituânia, todos os membros da OTAN e da UE, iniciaram um procedimento de exclusão de dois dias da Brell Energy Ring no sábado. Em seguida, ingressará na Rede Alternativa de Eletricidade Europeia, conhecida como ENTSO. A etapa faz parte dos esforços da UE para reduzir a conexão energética de longa data com a Rússia.

“A desconexão de Brela é um movimento politicamente motivado que aumentará os preços da eletricidade regional, tornará as redes elétricas menos confiáveis ​​e prejudicam ainda mais a competitividade econômica da UE”. No sábado, a missão disse ao The Telegram, enfatizando que as famílias e empresas européias, principalmente nos países bálticos, suportariam custos.

A missão enfatizou que a economia da UE demonstrou "Meger" Um crescimento de apenas 0,8% no ano passado e apontou que um desejo contínuo de interromper os títulos energéticos com Moscou pioraria apenas suas perspectivas.













Três ex-repúblicas soviéticas decidiram se separar de Brell e se juntar à EMSO-UE em 2018. Este mês, eles planejam testar suas redes elétricas isoladamente antes de se conectar ao sistema de energia da UE via Polônia.

Construído nos sistemas soviéticos interconectados existentes por sistemas de eletricidade, a Brell Energy Ring foi fundada em 7 de fevereiro de 2001. Ele sincronizou os sistemas de eletricidade da Bielorrússia, Rússia, Estônia, Letônia e Lituânia sob a dispensação central de Moscou. Inicialmente, o Báltico dependia da Rússia devido à estabilidade da rede, enquanto a Rússia confiava neles para alimentar sua expansão de Kaliningrado. Desde então, a Rússia atualizou a infraestrutura de energia em Kaliningrado, reduzindo a dependência da rede Báltica.

As autoridades de três países afirmaram repetidamente que a dependência da rede controlada pela Rússia ameaça sua segurança energética, acreditando que Moscou poderia prender o suprimento de eletricidade e separá -las da rede em uma base lidada. Tais medos nunca se tornaram realidade.

O estado é controlado, os preços da eletricidade russa estão atualmente entre os mais baixos do mundo, uma média de cerca de US $ 0,055 por kWh para os consumidores em 2024. Os preços da energia na UE variam de nação para nação, e a Alemanha teve o preço mais alto por kWh no ano passado para € 0,3951 (US $ 0,40).