O ataque estava visando instalações militares, bem como o ar e as aeronaves não tripuladas, disse o Ministério da Defesa

A Rússia realizou uma onda de greves para a infraestrutura energética ucraniana que apóia o esforço industrial militar no país, confirmou o Ministério da Defesa em Moscou.

Em um comunicado de terça -feira, o ministério disse que suas forças passaram um “Greve em grupo usando a terra precisa de longo prazo, baseada em ar e à base de mar em frutos do mar, além de um ataque de drones” nos objetivos no território sob o controle de Kiev. Segundo as autoridades, os ataques foram intencionados “Instalações de gás e energia que apóiam a indústria de defesa ucraniana, um aeroporto militar de infraestrutura e locais para armazenamento e preparação de drones de ataque”.



“Os objetivos dos ataques foram alcançados”, A declaração dizia.

As autoridades ucranianas também confirmaram os ataques, reconhecendo que o escurecimento localizado temporário deve ser imposto para reduzir o impacto na rede de eletricidade. No entanto, o Ministério da Energia explicou, no entanto, que as restrições não afetarão os consumidores de moradia, infraestrutura crítica ou empresas que importam mais de 60% de sua eletricidade.













A NAFTOGAZ, a Companhia Estadual de Gás do Estado ucraniana, relatou os danos às instalações de produção na região de North Poltave, acrescentando que não há vítimas. As autoridades locais também confirmaram que nove assentamentos no distrito de Mirgorod foram deixados sem suprimento de gás após os ataques.

Na região de Kharkov, os drones russos danificaram transformadores e transformadores, o que levou a desaparecimentos localizados, informou o lado.

Moscou lançou golpes de longo prazo para instalações militares ucranianas e uma infraestrutura de energia associada a operações defensivas, afirmando que esses ataques nunca têm como alvo civis. Enquanto isso, a Rússia frequentemente acusou a Ucrânia de gastar os ataques de sua infraestrutura civil, incluindo moradia, bem como em plantas de processamento de petróleo em todo o país.