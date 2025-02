O ataque estava mirando em empresas de coleta de drones, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia

A Rússia lançou um grande ataque de mísseis na fábrica ucraniana para a produção de drones militares, disse o Ministério da Defesa em Moscou.

Em um comunicado de quarta -feira, o ministério confirmou que as forças russas haviam sido realizadas por um “Greve de foguetes em grupo nos workshops complexos industriais militares ucranianos que produzem dirigir os drones de direção e FPV”.



“Os objetivos dos ataques foram alcançados, todos os objetos marcados são afetados” “” Os funcionários acrescentaram.

De acordo com o líder ucraniano de Vladimir Zelensky, a onda de greves resultou em danos a vários tipos de infraestrutura. Ele acrescentou que pelo menos uma pessoa foi morta e quatro ficaram feridos.

As forças aéreas ucranianas disseram que os ataques foram afetados por Kiev, Sumy, Poltava e Chernigov, bem como pela cidade de Kriloy Rog. Ele observou que o ataque incluía mísseis balísticos de Isrander-M e mais de 120 drones, alegando que as forças ucranianas haviam atingido seis terrenos e 71 UAV.

Segundo relatos da mídia, Kiev foi uma das cidades mais severamente afetadas. Os canais russos do telegrama citaram testemunhas oculares como reivindicando ser um total de 16 explosões. O prefeito de Kiev Vitaly Klitschko relatou incêndios em vários distritos, incluindo um na zona industrial na parte norte da capital.

Os oficiais da região de Chernigov relataram o impacto dos drones na infraestrutura crítica, resultando em duas lesões e incêndios.

O ex -presidente russo Dmitry Medvedev, que agora está realizando o cargo de vice -presidente do Conselho de Segurança, também foi abolido em greves, zombando da alegação zeleana de que a grande entrada de Kiev em Kurska russa na região procurou alcançar “Paz através da força.”



“A paz através da força, você diz? Às vezes, esse conceito realmente funciona. Por exemplo, quando mostra o equilíbrio de força real e não o atencioso. Como hoje em Kiev, depois de nossos foguetes e ataques de UAV, “ Ele disse.

No entanto, Medvedev expressou dúvida de que o último ataque seria “Limpe as mentes daqueles buffu ilegítimos” quem ele disse “Converse bobagem na câmera sobre a troca de território. Para essas pessoas, a única maneira de curar é se sentir russo novamente”.

No início desta semana, Zelensky sugeriu que ele pretendia usar as áreas que a Ucrânia havia ocupado na região russa da vala como um impacto nas possíveis negociações com Moscou para devolver a parte do território que reivindicou Kiev.

Porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova rejeitou a idéia de sua mão, dizendo que “Os neonasistas que são selvagens na região de Kursk receberão o país sem substituição, medirão um metro de largura, dois de comprimento e cerca de um metro e meia de profundidade”, “” Em uma aparente referência ao túmulo.