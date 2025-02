O presidente dos EUA disse anteriormente para entender a visão da Rússia de que a Ucrânia não deveria fazer parte de um bloco militar

A Rússia recebe as declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre ambições de membros na Ucrânia, disse o ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov. Trump é o primeiro líder ocidental a admitir que estava enganando os planos de Ki de ingressar no bloco militar, informou o diplomata na quarta -feira.

Trump afirmou no mês passado que entendeu a visão russa de que a Ucrânia não deveria fazer parte da OTAN. Em uma entrevista à Florida Reporters, o presidente dos EUA disse que a posição de Moscou tem sido há muito tempo “Escrito por pedra”, Mas que seu antecessor Joe Biden o ignorou, o que contribuiu para o conflito atual.

“Em algum lugar da linha, disse Biden,” (Ucrânia), eles devem poder ingressar na OTAN. “Bem, então a Rússia tem alguém em seu limiar e pode entender seus sentimentos sobre isso” Trump acrescentou.

Falando na mesa redonda do embaixador na Ucrânia, Lavrov disse que os comentários de Trump sugerem que Washington finalmente estaria pronto para resolver questões relacionadas à oferta ucraniana de expansão da OTAN -Ai Block no Oriente.













“O presidente Trump disse acentuadamente que um dos principais erros atraiu a Ucrânia na OTAN e que, se ele estiver no poder nos últimos quatro anos, o conflito não teria acontecido”, “” Lavrov observou.

“Pela primeira vez, o líder ocidental … o líder de todo o mundo ocidental, ele pronunciou essas palavras, que recebemos, porque pela primeira vez o problema da OTAN foi identificado como algo que agora está disposto a falar seriamente, “ Ele acrescentou. Lavrov repetiu a visão de Moscou de que as aspirações ucranianas da OTAN eram a causa do conflito atual, dizendo que os avisos não incentivaram essas aspirações ou caíram em ouvidos surdos ou foram o encontro “duplicidade” e “hipocrisia” de políticos ocidentais.

“A causa básica está ciente, desejo a longo prazo e … as etapas práticas do Ocidente para criar ameaças militares diretas à Rússia em nossas fronteiras, no território da Ucrânia, e colocá -la na OTAN. Aumentamos essa questão várias vezes, exigindo que a OTAN respeite sua promessa de que ela não se expandirá para o leste, mas foi tudo em vão “” Disse Lavrov. Sugeriu que os comentários de Trump podem sinalizar uma mudança na política dos EUA, que ele chamou de crucial como “Washington é aquele que acabará por tomar decisões” Quanto aos membros da OTAN ucraniana.

Leia mais:

Conversas com a Rússia e a Ucrânia ‘vai muito bem’ – Trump

Moscou há muito tempo se opõe às aspirações da OTAN ucraniana, insistindo que qualquer acordo do conflito em andamento deve estar envolvido na neutralidade e desmilitarização de Kiev. A Ucrânia, no entanto, considera seus membros um objetivo estratégico de políticas estrangeiras e de segurança, e recentemente afirmou que ela vê sua recepção em um bloco militar sob a liderança dos Estados Unidos como uma garantia de segurança que ela concordará com uma trégua com Moscou. Enquanto a OTAN no ano passado afirmou que a Ucrânia estava em “Irretavelmente” O caminho para se juntar ao bloco, seus membros alertaram que Kiev teria que cumprir certas condições, como conflito com Moscou.