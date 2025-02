Os países europeus fornecem um novo impulso de armas para a Ucrânia com a Caccia Mirage da França e outros F-16 da Holanda, enquanto a Rússia e os EUA continuam sendo sinais do diálogo agora iniciado, com fontes russas que são recursos russos que se aproximam da hipótese entre Vladimir Putin e Donald Trump já este mês.

O governo de Paris anunciou que forneceu os primeiros caçadores Mirage 2000 a Kiev e à Holanda que enviou outra produção americana do F-16. “Essas aeronaves de combate modernas já estão na Ucrânia e em breve começarão a realizar missões de combate, fortalecer nossa defesa e melhorar nossa capacidade de se opor efetivamente à agressão russa”, disse o ministro da Defesa Rustem Ukerov. O primeiro F-16, que chegou à Ucrânia no verão passado, ainda não mudou o destino do conflito que vê que as tropas russas continuam seu lento progresso no leste da Ucrânia, enquanto as unidades de invasão ucraniana em Kursk em Kursk retornarão gradualmente. Nesta região russa, o Ministério da Defesa disse que hoje uma nova tentativa foi rejeitada para enfrentar o início de Kiev, que tentou se mover em direção aos assentamentos de Cherkassskaya Konopelka e Ulanok com duas bandeiras mecanizadas.

Enquanto isso, Trump repetiu que seu governo “trabalha duro” e “faz progresso” para terminar a guerra. Enquanto seu correspondente para a Ucrânia e a Rússia, Keith Kellogg, certamente rejeitou a possibilidade de Kiev poder se equipar com armas nucleares como uma garantia de segurança em relação ao acordo de paz se você não pudesse entrar na OTAN. “Somos honestos, nós dois sabemos que isso não vai acontecer”, Corto Kellogg, ex -general general, cortou e conversou com o jornalista Fox News.

Agência ANSA Agência ANSA Ucrânia, Moscou: “Green é ilegítimo, mas está pronto para o tratamento” – Europa – ANSA.it Metade do apelo do Kremlin. E com “contatos intensos” americanos (ANSA)

O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não tinha nada a acrescentar às declarações feitas ontem de que Putin está aberto a lidar com Kiev, embora ele ainda considere o presidente “ilegítimo” Volodymyr Zelsky, que foi no dia anterior que foi anunciado novamente para “ação direta “. Leonid Slutsky, presidente da Comissão Estrangeira de Dum, a Câmara dos Deputados do Parlamento Russo, disse que os preparativos para a cúpula entre Putin e Trump estão “em fase avançada”, que disse que já poderia ser realizado “em fevereiro ou março”. Ucrânia, no Oriente Médio e geralmente questões de política mundial e relações internacionais em um futuro próximo “será” “.

Enquanto isso, Kiev Aviation em Kiev disse que as forças russas na noite entre o centro e a quinta -feira atacaram 77 drones, visando a região de Kiev e outros dez. Aeronaves sem pilotos, 56 seriam demolidos e 18 drones-CEO caíram em áreas abertas. Os russos disseram que mataram 28 drones ucranianos, dos quais 6 estavam na região sul de Krasnodar. A equipe geral ucraniana disse que o aeroporto Primorsko-Akhtarsky foi afetado no último ataque que as forças de Moscou usavam para iniciar o Shad Kamikaz no território ucraniano e para manter aeronaves usadas em missões nas regiões de Zeporizzie e Kherson. O governador da região russa Belgorod condenou que três civis, incluindo dois de 14 e 18 anos -foram mortos por uma instalação por um relaxado drone ucraniano no carro na vila de Logachevka, no distrito de Valujsky. O governador Vyacheslav Gladkov, no entanto, enfatizou que nessa área, perto da fronteira, o status de emergência está em vigor desde 2022 e, portanto, o acesso a civis é proibido. “Portanto, ele escreveu Gladkov em seu canal de telegrama – gostaria de lembrar de todos os residentes novamente: os assentamentos fechados pela decisão da ordem operacional não podem ser visitados!”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA