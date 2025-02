De acordo com a mídia russa, os preparativos para reuniões entre Vladimir Putin e Donald Trump estão agora na “fase avançada” após três anos de contatos praticamente não existindo entre Putin e líderes ocidentais. A reunião pode ocorrer em fevereiro ou março, um representante da russa Duma Leonid Slutsky disse que a Riam Ria Novosti State Press, que em 2022 participou de negociações de paz com a Ucrânia e depois interrompeu. Sky News relata.

A França entregou a primeira caça Mirage 2000 para a Ucrânia: deixe o governo de Paris nos informar. Mirage 2000 será a segunda caça da produção ocidental, que entrará nas forças armadas de Kiev após o F-16.

O ministro francês das Forças Armadas, Sébastien Lecorn, anunciou nos últimos meses que a Mirage 2000 para a Ucrânia será equipada com sistemas eletrônicos de auto -defesa e passará por mudanças específicas que lhes permitirão realizar missões aéreas.

O presidente ucraniano Volodymyr recebe a chegada do French Mirage 2000, que “fortalece as habilidades da Ucrânia”.

Agência ANSA Agência ANSA Ucrânia, Moscou: "Green é ilegítimo, mas está pronto para o tratamento" – Europa – ANSA.it Metade do apelo do Kremlin. E com "contatos intensos" americanos

Obrigado por novembro passado durante uma conversa telefônica com o presidente francês Emmanuel Macron. “Agradeci na França por sua vontade de ajudar no fortalecimento urgente da defesa aérea da Ucrânia, bem como pelo apoio total à defesa e aceleração do processo de transmissão de aeronaves da Mirage”, disse ele ao Telegram.

“Eu sublinhei a importância de convidar a Ucrânia na OTAN e expandir as habilidades de longas eragens não apenas como uma medida necessária para comparar a agressão russa, mas também para abordar a paz”, acrescentou o líder ucraniano.

O governo de Trump “trabalha duro” para encerrar a guerra na Ucrânia. Donald Trump disse isso. “Estamos trabalhando duro e acho que estamos progredindo para impedir”, garantiu o presidente descrevendo a situação na Ucrânia como “terrível”.

“Ajude a prevenir o céu da Ucrânia”



“A primeira dessas aeronaves chegou hoje à Ucrânia”, disse Lecorn sem dizer quantos foram entregues. Depois que a França ajudou a treinar pilotos ucranianos nos últimos meses, “agora ajudará a prevenir o céu da Ucrânia”, acrescentou.

Em junho passado, o presidente Emmanuel Macron anunciou que a França se mudaria para a Ucrânia Mirage 2000-5 e treinou seus pilotos ucranianos em conexão com a cooperação militar com Kiev. Dos 26 Mirage 2000-5 de propriedade da Força Aérea Francesa, seis seriam transferidos para a Ucrânia, de acordo com o relatório do orçamento publicado pela Câmara Baixa da Assembléia Nacional Francesa. Por razões de segurança, o Ministério da Defesa francês não negou ou confirmou. Pilotos e mecânicos ucranianos foram treinados no leste da França para usar bicos.

