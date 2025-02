Porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria ZakharovaHoje ele condenou as palavras do presidente da República Sergio Mattarella, que comparou a Rússia com o terceiro império nazista por seu ataque à Ucrânia na semana passada. Relatórios de TASS.

Da Quirinale filtra a resposta do chefe de status. O Presidente Mattarella é absolutamente equilibrado e refere -se à leitura do texto falado em Marselha.

Durante uma aula na Universidade de Marselha, diz Zakharova, Mattarella tem “Paralelos históricos históricos e claramente falsos entre a Federação Russa e, como ele disse com a Alemanha nazistaNecessário para levar em consideração o fracasso da política ocidental do aparecimento da década de 1930. Dependendo do fato de que as ações russas na Ucrânia “são semelhantes à natureza semelhante ao terceiro projeto do Império na Europa”.

“É estranho – continua em Zakharov – ouvir essas invenções blasfêmicas do presidente da Itália, um país que sabe por experiência direta o que é fascismo. Ele apenas o conhece de maneira diferente do nosso país. Nosso país foi exposto a um ataque monstruoso da Alemanha de Hitler. Nosso país não apenas conseguiu caçar o inimigo de seu território, mas também o trouxe de volta para casa e o destruiu. Ao mesmo tempo, ele libertou a Europa do nazismo e do fascismo ”.

O porta -voz da Diplomacia Russa também afirma que, por algum motivo, Mattarella não se lembrava de que parte de seu país fazia durante a Segunda Guerra Mundial e o que ele forneceu. “Ele não sabia, ele não conhece bem sua história? Eu não penso – acrescenta Zakharova.

Segundo o porta -voz, Mattarella deveria “pensar no fato de que hoje a Itália, Com outros países da OTAN, o regime terrorista Kiev é não -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne -ne – ne -ne -ne -ne -ne no -ne -ne -ne é apoiado em todos os seus crimes de maneira incondicional ”.

Zacharova conclui dizendo que as palavras Mattarella insultam a memória não apenas dos italianos que lutaram pelo fascismo durante a Segunda Guerra Mundial e seus descendentes na Rússia e na Itália, mas também, mas também, mas também, mas também, mas também, mas também, mas também mas também, mas também, mas também, mas também “Todos que conhecem a história e não aceitam essas analogias inadmissíveis e criminais”.

Aqui está a passagem do discurso de Mattarelly criticado por Moscou



Aqui faz parte de uma longa intervenção dedicada ao equilíbrio do Novo Mundo do Presidente da República, Sergio Mattarella, declarou a Universidade de Marselha em 5 de fevereiro. Após a análise dedicada à situação estabelecida na Europa desde a crise de 1929, chegaremos à passagem que causou quase dez dias depois às críticas difíceis de Moscou mediadas pela Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakhar.

Aqui está um trecho da manifestação do Chefe de Estado: “A história, especialmente o século XX, nos ensinou que essa ordem é uma entidade dinâmica, está sujeita a um equilíbrio que não é imune à política de tensão, mudanças econômicas.

Além disso, os esforços generosos de instituições que surgiram em décadas após a Segunda Guerra Mundial, pontilhadas de prisões e decepções repentinas, foram infelizmente incapazes de expressar toda a sua eficiência potencial. A sentença excedida no Conselho de Segurança impediu repetidamente a ONU de implantar sua atividade, e o que ele conseguiu expressar foi um grande sucesso. Entre outras coisas, os dedutores da organização esquecem seu papel fundamental no processo de descolonização ou na construção de um sistema regulatório que interrompe a escalada militar e promove o desarmamento. A reflexão do futuro da ordem internacional não pode ignorar o desempenho da análise que analisa as incertezas geopolíticas que hoje caracterizam nosso mundo, lembra a sequência de eventos, eventos ou habitantes, o que levou à tragédia da Segunda Guerra Mundial à memória da memória .

A história não se destina a se repetir, mas dos erros dos homens na história você nunca para de aprender. A crise econômica mundial de 1929 abalou os fundamentos da economia global e aumentou a espiral do protecionismo de medidas unilaterais com um erro progressivo de alianças. A liberdade de comércio sempre foi um elemento de entendimento e reunião. Muitos estados não importavam enfrentar essa crise de maneira coesa, em vez disso, liberaram as visões do século XIX e se concentraram na dimensão doméstica e confiaram mais nas fontes das nações cozidas. Em alguns países, os fenômenos autoritários foram levados por um conto de fadas que os regimes despóticos e de iliber foram mais eficazes na proteção dos interesses nacionais. O resultado foi enfatizar o clima do conflito – um local de cooperação – apesar da consciência de enfrentar e resolver problemas em uma escala mais ampla. Mas, em vez de cooperação, o critério de dominação prevalece. E essas foram as guerras conquistadas. Foi o terceiro projeto do Reich na Europa. A agressão russa de hoje na Ucrânia é essa natureza. Hoje também estamos testemunhando um fenômeno para o protecionismo do retorno. Alguns dias atrás, o presidente da Comissão Europeia em Davos lembrou que as barreiras comerciais globais triplicaram apenas em 2024. A crise econômica, o protecionismo, a desconfiança entre os atores do mundo, forçando regras acordadas livremente, causou o golpe definitivo da Sociedade de Nações que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, ameaçada pela falta de adesão dos Estados Unidos, com a qual o presidente Wilson estava entre a inspiração. Para os EUA, foi um fracasso da tentação do isolacionismo.

No entanto, o trabalho da sociedade não foi em vão se acharmos que temos que lidar com o comércio de escravos e escravidão, por exemplo, e estamos em 1926 ””

Armadura Mundial Política do Presidente da República



“Descobri que a declaração emitida pelo porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharová. No chefe do estado, Sergio Mattarella, o depositário do valor da República e o ponto de referência da nação, restaura meu respeito e expressa minha proximidade pessoal e sou do Senado ”. Escrever nas mídias sociais é presidente do Senado Ignazio la Russa.

“Solidariedade para o presidente da República Sergio Mattarella, atacada pelo governo de Moscou, por condenar a agressão russa contra a Ucrânia pela força e sem as condições máximas. A comunidade democrática é totalmente reconhecida pelas palavras e pelo chefe de Estado, o Guardião da Constituição e Democracia. Foi declarado Secretário do Partido Democrata Elly Schlein.

