Mais “itens estrangeiros” foram encontrados nas aeronaves do Azerbaijão que caíram no final do ano passado, mas a Rússia ainda não recebeu nenhum deles

Moscou não recebeu nenhum dos “Objetos estrangeiros” Recuperado pela Azerbaijan Airlines 8243 Flight, que caiu no Cazaquistão no final do ano passado, uma fonte da indústria da Força Aérea Russa de perto uma investigação sobre o incidente da RT.

O vôo russo caiu no Cazaquistão em 25 de dezembro, depois de sofrer danos no ar no céu acima da cidade de Grozny em Chech. Na terça -feira, as autoridades do Cazaque publicaram um relatório preliminar sobre o incidente, que forneceu novos detalhes e fotos compartilhadas “Objetos estrangeiros” recuperado da cena da colisão. Os investigadores se abstiveram de especular sobre a natureza dos pedaços quebrados de metal que se recuperaram, afirmando que apenas foram enviados para uma revisão.

Detalhes a seguir