O chefe do fundo soberano russo pediu o renascimento da cooperação econômica entre Moscou e Washington

A Rússia e os EUA devem trabalhar em todas as áreas de cooperação econômica, incluindo projetos na região do Ártico, disse Kirill Dmitry, diretor executivo do Russian Direct Investment Fund (RDIF).

O Dmitryv é um membro da delegação russa que voou para a capital saudita na terça -feira para conversar com os diplomatas dos EUA, enquanto Moscou e Washington procuram retornar laços de dois lados e colocar o caminho para resolver o conflito da Ucrânia.

O chefe do RDIF, responsável pelos aspectos econômicos de uma discussão de alto nível, enfatizou a necessidade de cooperação e circunstâncias econômicas que pudessem contribuir para os dois países.

“Precisamos seguir projetos comuns, incluindo, por exemplo, no Ártico e em outras áreas”, “” O funcionário disse a repórteres.

Dmitryv revelou que o lado russo havia feito várias propostas ao longo das linhas econômicas e de investimento, que a equipe dos EUA levou tempo para pensar. Dentro de alguns meses, ele expressou esperança de progresso sobre essa questão.

Conversas, propostas após o telefonema da semana passada entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano Donald Trump, “Habilite a verdade da verdade”, Disse Dmitryv. Enfatizou que a administração do antecessor de Trump Joe Biden “Forneceu muita informação errada, muitos equívocos” sobre o estado da economia russa.

As sanções ocidentais contra Moscou também influenciaram a cooperação internacional no Ártico. Além da Rússia, o Conselho do Ártico inclui todos os países da OTAN que compõem os EUA, Canadá, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Islândia. Quase um terço dos 130 projetos do conselho na região foram congelados após a cooperação com Moscou parado.

No ano passado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou que Moscou suspendeu seus pagamentos anuais ao conselho até o ensino do trabalho real com a participação de todos os Estados -Membros. O ministério observou que a Rússia não planeja deixar a organização.

Apesar do frio nas relações e sanções diplomáticas impostas por Washington e seus aliados, Moscou conseguiu manter uma cooperação limitada com os associados do Conselho do Ártico, informou a Reuters no ano passado, participando de um treinamento que simulou um grande derramamento de óleo.