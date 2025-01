O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergey Ryabkov, instou Washington a adotar uma estratégia realista

O conflito na Ucrânia não pode ser resolvido dentro de 100 dias, a menos que os EUA adotem uma abordagem mais realista, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Tanto Moscovo como Washington manifestaram recentemente vontade de encetar conversações sobre o assunto.

No início desta semana, o Wall Street Journal informou que o presidente dos EUA, Donald Trump, havia incumbido Keith Kellogg, seu enviado especial para a Rússia e a Ucrânia, de pôr fim ao conflito no prazo de 100 dias.

Falando aos repórteres na sexta-feira, Ryabkov disse que a Casa Branca deve adotar uma abordagem realista para resolver o conflito e que o ritmo de qualquer processo desse tipo ainda é “difícil de projetar.”

“Primeiro, gostaria de entender que base o lado americano pretende usar para avançar em direção a um acordo”, afirmou. Ryabkov disse, relata TASS. “Se eles se basearem nos sinais que ouvimos nos últimos dias, então não vai funcionar, nem por 100 dias, nem por mais tempo”.

Trump, que iniciou seu segundo mandato como presidente no início desta semana, prometeu repetidamente durante a campanha que encerraria os combates dentro de 24 horas se voltasse ao cargo. Algumas semanas antes de sua posse, Trump ajustou o cronograma, dizendo que esperava negociar a paz dentro de seis meses.

Falando a repórteres na Casa Branca na quinta-feira, o líder dos EUA disse estar pronto para se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, o mais rápido possível para negociar o fim do conflito na Ucrânia.













Durante um discurso por teleconferência no Fórum Económico Mundial (WEF) anual em Davos, na Suíça, na quinta-feira, Trump anunciou planos para pedir à Arábia Saudita e à OPEP que reduzissem os preços globais do petróleo, sugerindo que isso ajudaria a acabar com o conflito, privando a Rússia de receitas.

Em entrevista à Fox News transmitida um dia antes, Trump ameaçou impor novas sanções à Rússia “se eles não fizerem um acordo logo.”

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na sexta-feira que Putin estava pronto para conversar com seu homólogo americano, acrescentando que Moscou “esperando por sinais.”

Durante o conflito de três anos, Moscovo declarou que estava pronto para conversações de paz, acusando a Ucrânia de se recusar a continuar as negociações. As autoridades russas também criticaram repetidamente o Ocidente por fornecer ajuda militar a Kiev, argumentando que isso apenas prolonga os combates. Moscovo alertou que um envolvimento mais profundo do Ocidente no conflito aumenta os riscos de conflito directo entre a Rússia e a NATO.