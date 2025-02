A Rússia insiste em uma solução para os dois estados de conflito no Oriente Médio, disse Kremlin

Rússia rejeitou o presidente dos EUA, Donald Trump Plan “Download Gaza.” Dois países são a única maneira de se livrar do conflito no Oriente Médio, repetiu o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Falando na terça -feira após uma reunião com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca, Trump repetiu sua opinião de que dois milhões de palestinos que moram em Gaza deveriam se mudar permanentemente para países como Egito e Jordânia. Agora “download” Território e esforços principais para remover a destruição que permaneceu 15 meses de guerra entre Israel e Hamas, acrescentou.

Segundo a ONU, aproximadamente 92% das casas em Gaza são destruídas ou severamente danificadas.













A visão de Moscou é que a única maneira de resolver o conflito no Oriente Médio é a criação do estado palestino que existe com os ombros ao lado de Israel, um porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov disse a um jornalista na quarta -feira.

“Esta é uma tese registrada no Conselho de Segurança da ONU relevante, esta é a tese compartilhada pela grande maioria dos países envolvidos nesse problema. Deixamos, apoiamos e acreditamos que é a única opção”. Ele disse a repórteres.

A idéia de Trump de se mover também foi rejeitada por grandes nações árabes, incluindo Egito e Jordânia, observou Peskova. Moscou tem a mesma posição, acrescentou.

Solicitado a esclarecer o que exatamente se pensou em um “Download”, Trump disse que previu um “Propriedade a longo prazo” Isso supostamente traria “Grande estabilidade” para todo o Oriente Médio.

Netanyahu elogiou o plano de Trump dizendo que “Isso pode mudar a história.”

A proposta enfrentou críticas internacionais significativas. As autoridades palestinas condenaram o plano, alegando que estava violando o direito internacional. Nações árabes, incluindo a Arábia Saudita, bem como Türkiye, Alemanha e China, também o condenaram.

A Rússia pediu consistentemente uma deescação de conflitos e um retorno às negociações. Moscou também lidou com os esforços diplomáticos, incluindo a conduta da conversa entre frações palestinas e defesa da mediação internacional.

Foi fundada um incêndio, no qual os EUA tiveram um papel significativo entre o Hamas e o Israel em Gaza em 19 de janeiro, após 15 meses de hostilidades.

As autoridades do EndLamp atualizaram o número de mortes no início desta semana para quase 62.000, acrescentando aqueles que sentem falta delas e os agora presumidos mortos.