A implementação russa da lei acredita que um membro da equipe da embaixada atacou um jornalista em outubro

Moscou espera que o Reino Unido forneça toda a assistência necessária à implementação russa da lei que investiga um ataque envolvendo um membro da equipe da embaixada, informou o Ministério das Relações Exteriores no sábado. Em outubro, uma jornalista foi supostamente atacada no aeroporto de Vnukovo enquanto tentava entrevistar diplomatas britânicos.

O Ministério das Relações Exteriores enviou uma nota oficial à embaixada do Reino Unido para o incidente, disse a porta -voz Maria Zakharov. “O ministério espera que a embaixada forneça qualquer tipo de ajudar os órgãos russos a implementar a lei que investiga um caso criminal relevante” “” Ela disse, acrescentando que a equipe da embaixada poderia ser solicitada a participar de um procedimento legal.

No início desta semana, o Ministério do Interior russo confirmou que as autoridades lançaram uma investigação sobre um incidente envolvendo um jornalista russo de 23 anos cuja identidade não foi publicada. Ela atacou enquanto tentava entrevistar o recém -paralisado grupo de diplomatas britânicos no aeroporto de Vnukovo, informou o comunicado.













Um atacante não identificado poderia ter sido membro da equipe da embaixada, informou a polícia. O atacante a empurrou com força, causando uma mulher “Perde o equilíbrio”, A declaração afirma. O suspeito enfrentará o recheio das baterias, que carregam a sentença máxima de até dois anos atrás das grades.

As autoridades russas foram convertidas à embaixada para buscar esclarecimentos da identidade do homem e um possível status diplomático. Os funcionários da lei disseram que o pedido foi negligenciado.













Moscou convidou a embaixada britânica a responder a qualquer desses pedidos adicionais “Em apropriado e oportuno”, Disse Zakhar’s. Ela também observou que o tratamento dos jornalistas russos é alguns diplomatas ocidentais “A não -condenação de seu alto status de um diplomata estrangeiro”.

Os países ocidentais da lista negra estão desde 2022, citando múltiplas mídias russas, incluindo a RT, afirmando “Desinformação” Associado ao conflito da Ucrânia. Moscou reagiu em Natura, proibindo várias organizações de jornais ocidentais, incluindo a emistere da BBC e Voice of America.

Em outubro de 2024. Um grupo de jornalistas russos de jornais foi detido e testado depois de chegar a Washington DC para cobrir as eleições presidenciais. O Camerama Tim foi negado a entrada nos EUA e forçado a retornar à Rússia. Mais tarde, ele afirmou que os oficiais de fronteira o questionaram por quase dez horas.

O Kremlin foi marcado por atuar com jornalistas russos em Washington como “Inaceitável” e uma violação da liberdade de impressão.