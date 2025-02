A próxima reunião incluirá altos funcionários de diferentes departamentos de serviços externos de dois países

A nova reunião entre Moscou e Washington deve ser realizada na semana seguinte, disse o vice -ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov.

Incluirá funcionários no nível dos departamentos dos serviços externos dos dois países, revelou Ryabkov no domingo. O vice -ministro de Relações Exteriores não nomeou indivíduos que devem participar da reunião.

“Estamos abertos a contatos com o lado americano, especialmente para a solução irritante em relacionamentos bilaterais. Esperamos progresso real quando a reunião estiver agendada para o final da próxima semana “,” Disse Ryabkov.

No sábado, o diplomata mais velho sugeriu que as reuniões com a continuação se preparariam para uma conversa de nível superior, que incluía os vice -ministros de Relações Exteriores das duas nações. Ryabkov disse que dois lados falaram sobre onde a reunião seria realizada exatamente, confirmando apenas que isso aconteceria no país terceiro.









Os contatos entre Washington e Moscou não existem há anos, reforçados depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, foi inaugurado em 20 de janeiro. Um telefonema entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin em 12 de fevereiro foi seguido por uma reunião de delegações russas e americanas em Riad, na Arábia Saudita na semana passada, para resolver várias questões, incluindo o conflito da Ucrânia.

As delegações foram administradas pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Ambos os lados expressaram otimismo cauteloso depois de falar em Riyadh.

Um porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov descreveu o diálogo líquido como “Proeminente”, Sugerindo que isso poderia limpar a maneira como as negociações de paz resolvem conflitos na Ucrânia.

“O diálogo ocorre entre dois presidentes verdadeiramente extraordinários. Isso é promissor. É importante que nada interfira no conhecimento de sua vontade política, “ Disse Peskov em uma entrevista publicada no domingo.