A Rússia anunciou que, apesar das sanções, o suprimento de gás liquidado no estado do sul da Ásia pode aumentar

A Rússia aumenta a produção e a exportação de gás natural liquefeito, apesar das sanções e pode expandir as remessas para a Índia, para a RT na India Energy Week em Nova Délhi, o primeiro vice -ministro da Energia Pavel Sorokin. Ele afirmou que o maior comprador do óleo cru de Moscou poderia se tornar o principal mercado do GNL.

Os principais fornecedores indianos do GNL são atualmente o Catar e os EUA, que juntos preenchem cerca de 50% de sua demanda. No entanto, espera -se que o consumo de gás natural aumente em 60% entre 2023 e 2030, dobrou as importações do LNG, de acordo com a International Energy Agency (IEA).

“A Índia é um dos pontos mais distantes do nosso GNL. Antes disso, não tivemos um GNL sobressalente para um contrato com parceiros indianos, mas isso muda. Vamos expandir o mercado de GNL, lançar novos projetos e, esperançosamente, a Índia se tornará uma compra importante Faça parceria com este espaço “” Sorokin disse.

Enfatizou que a Rússia oferece “Preços competitivos” E eles continuarão a negociar com seus parceiros, apesar das sanções crescentes de Washington e de seus aliados. “Estamos dispostos a competir no mercado livre, até que segue medidas ilegais, como sanções”, “ Ele observou.

Atualmente, a Índia possui sete terminais de GNL importados, com uma capacidade total de cerca de 47,7 milhões de toneladas por ano. A IEA sugere que o aumento da demanda exigirá capacidade de importação adicional na segunda metade da década.

A Rússia, um dos maiores exportadores de gás do mundo, entregou um recorde de 33,6 milhões de toneladas métricas de GNL no ano passado, mais da metade foi para a UE, de acordo com a empresa analítica da KPPLER. Em dezembro, o vice-governo Alexander Novak disse Rossiya-24 que a Rússia tem “Grandes projetos à nossa frente.” “Novos volumes estão sendo construídos e os estoques da UNP também estão indo para países europeus e asiáticos”, “ Ele disse.









Enquanto a UE proíbe o carvão russo, o petróleo bruto no mar e os produtos petrolíferos refinados, não impôs sanções diretas ao gás e ao GNL devido à liberação de combustível. No entanto, os EUA sancionaram o principal fabricante russo da GNL, Novaktek e seu Projeto Ártico LNG 2, que deveria produzir quase 19,8 milhões de toneladas de GNL, principalmente para mercados asiáticos anualmente.

Em janeiro, duas entidades indianas foram sancionadas pelo suposto apoio ao projeto russo do Ártico LNG 2.

Washington, ao mesmo tempo, pressionou a Índia a aumentar a importação e o petróleo de GNL para reduzir o desequilíbrio comercial entre os dois países. O mesmo terreno foi feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na quinta -feira, quando conheceu o primeiro -ministro indiano Narendra Modi na Casa Branca.

Em uma entrevista à mídia após a reunião, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Vikram Misra, disse: “Acho que compramos cerca de US $ 15 bilhões em produção de energia americana. Há uma boa probabilidade de que esse número aumente até US $ 25 bilhões. “