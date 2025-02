Mošus para nos considerar a doação dos contribuintes ‘DOGE DIVIDEND’

Um bilionário disse que falaria sobre a idéia de um reembolso que salvou a redução dos departamentos com o presidente Donald Trump

A economia feita pela redução federal do consumo conduzida pelo novo Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) pode ser usada para um reembolso de um de um para todos os contribuintes dos EUA, ele propôs todos os contribuintes dos EUA.

A partir da inauguração do presidente dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro, Doge progrediu com o orçamento e as auditorias de gastos, juntamente com a redução de empregos em inúmeras agências federais como parte de uma diminuição no plano de consumo estatal de dois trilhões de dólares até 2026.

No post em X na terça -feira, o CEO e o co -fundador da Azoria James Fishback estabeleceu a idéia de um muscular “Faça cães reais para milhões de americanos” e dividir parte da economia com as pessoas como “Dividendos do Doge.”

De acordo com a proposta, cerca de 20% da economia, ou US $ 400 bilhões, serão enviados como uma declaração de imposto de renda de contribuintes dos EUA, enquanto os 80% restantes seriam usados ​​para pagar uma dívida estatal no país, atualmente no valor de mais de US $ 36 trilhão.

Fishback estimou que os EUA atualmente têm 79 milhões de famílias para pagar impostos, o que significa que, se sua proposta passou, cada uma poderá receber um cheque de cerca de US $ 5.000.

Afirmou que os dividendos do DOGE agiriam sobre a compensação dos contribuintes dos EUA para “Evite abusos e abusos de seus impostos suados que o Doge descobriu” e incentive as pessoas a relatar mais casos de desperdício e fraude.









Fishback também afirmou que a iniciativa para ajudar a restaurar a confiança entre os contribuintes e o governo e aumentar “Moralidade tributária.

Em resposta à idéia de Fishback, Musk disse a X que ele faria “Verifique com o presidente” sobre o plano.

Doge anunciou na terça -feira seu primeiro relatório frugal alegando que, devido a seus esforços, ele fez uma economia estimada em US $ 55 bilhões estimada.

Nas últimas semanas, o departamento passou por inúmeras agências federais nas quais identificou resíduos, fraudes, erros e demissões que custam dinheiro. No início deste mês, Doga anunciou que também economizou mais de US $ 1 bilhão ao reduzir mais de 100 contratos relacionados às iniciativas de diversidade, capital e inclusão.