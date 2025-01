Motins em Delhi acusaram Tahir Hussain de apresentar nomeação de Mustafabad e retornar a Tihar

Os motins em Delhi acusaram Tahir Hussain de apresentar seus documentos de nomeação no distrito eleitoral de Mustafabad na quinta-feira (16 de janeiro de 2025) e retornar à prisão de Tihar, disseram autoridades.

O ex-vereador do Partido Aam Aadmi (AAP) é o candidato do All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) liderado por Asaduddin Owaisi de Mustafabad para as eleições legislativas de 5 de fevereiro.

Hussain apresentou sua nomeação e voltou à custódia às 14h16, depois de deixar a prisão de Tihar no início do dia para concluir o processo, disse uma fonte.

“Ele foi libertado da prisão sob forte segurança fornecida pela polícia de Delhi. Ele saiu da prisão por volta das 9h15”, acrescentou a fonte.

O partido poderá anunciar seus outros candidatos no final do dia.

O presidente da AIMIM Delhi, Shoaib Jamai, disse: “Não disputaremos todas as cadeiras, mas onde quer que disputamos, não deixaremos pedra sobre pedra. Nossos candidatos serão fortes, como Tahir Hussain de Mustafabad e Shafa-ur-Rehman de Okhla. “Ambos eles estão atualmente presos em casos relacionados aos protestos da CAA-NRC.”

O Tribunal Superior de Delhi na terça-feira (14 de janeiro de 2025) concedeu fiança ao Sr. Hussain em um caso de assassinato relacionado a motins para permitir que ele apresentasse seus documentos de nomeação.

A violência eclodiu no nordeste de Delhi em 24 de fevereiro de 2020, deixando 53 mortos e vários feridos.