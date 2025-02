MotoGP Mandalika é cada vez mais na Indonésia

Yakarta, vivo -O Grande Prêmio do Rebank Indonésio (Indonésia) será realizado de 3 a 5 de outubro de 2025 no Circuito Internacional de Mandalika, Central Lombok, West Nusa Tenggara (NTB).

Para dar as boas -vindas a este evento de corrida de automóveis de maior prestígio, a Associação de Grande Prêmio de Mandalika (MGPA) oferece preços especiais para os ingressos de MotoGP 2025 a 28 de fevereiro de 2025.

O diretor -gerente da MGPA, Priandhi Satria, revelou que grandes descontos eram dados nos estágios iniciais e diminuiriam perto do dia da implementação.

“Os ingressos de hospitalidade VIP, a classe VIP Deluxe, que originalmente vale 15.000.000 de RP, agora pode ser obtida a um preço de Rp 11.250.000. Da mesma maneira com a tenda de luxo VIP nas áreas T1, D, F e G, que de Rp 7.750.000 RP 5.812.500.

 MotoGP Ticket Exchange Place Mandalika 2024

A categoria de Tribune também sofreu descontos atraentes. O Premium A Tribune caiu de Rp 1.750.000 para RP 612.500, enquanto o Premium B, C, J e K de RP 900.000 a RP 315.000. De fato, o Tribune E, G, H e eu agora somos RP.

Para proporcionar uma experiência exclusiva para o público, a MGPA apresentou a categoria VIP Luxury Tent, localizada na área estratégica.

Em termos de operação, a preparação do comitê de corrida também mostra progresso significativo. O deputado do IMI Motorcycle Central Sports, Eddy Saputra, revelou que, em 2025, a posição do funcionário do curso (COC) seria mantida pelo nativo do NTB, marcando um grande passo na independência operacional do circuito.

“Atualmente, o Circuito Internacional de Mandalika Licin possui 17 principais barracas de frutos do mar, com um total de 290 corredores de marechal de serviço e o funcionamento adequado da corrida”, disse ele.

A transição de trabalhadores estrangeiros para trabalhadores locais continua com treinamento intensivo para o marechal e melhorar as instalações do circuito, incluindo a adição da tela de LED para apoiar a comunicação e a segurança durante a corrida.