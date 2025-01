Motor aeronáutico de 6ª geração pode ser desenvolvido em colaboração com empresa estrangeira: chefe do DRDO

A única maneira pela qual a Índia pode desenvolver um motor aeronáutico de sexta geração e outras tecnologias necessárias é através do desenvolvimento conjunto com um fabricante estrangeiro, disse Samir V. Kamat, presidente da Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO), ao observar que a Índia atualmente investe apenas 5% do seu orçamento de defesa em investigação e desenvolvimento, que deve ser aumentado para 15%.

Para concretizar esta capacidade, disse ele, o país terá de investir entre 4 mil milhões de dólares e 5 mil milhões de dólares, ou seja, entre 40.000 e 50.000 milhões de rupias.

Os seus comentários surgem num contexto de enormes atrasos no desenvolvimento de aviões de combate nacionais, enquanto a China tem feito rápidos progressos nesta área. Aliás, a Índia está em negociações com a França para o desenvolvimento conjunto de um motor 110 KN para a aeronave de quinta geração, Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), que está na prancheta e a pelo menos uma década de seu lançamento. um protótipo.

Ainda existem questões críticas que precisam de ser resolvidas antes de se chegar a um acordo, disseram fontes sobre o estado das negociações entre a Índia e a França.

A decisão de desenvolver conjuntamente um novo motor foi anunciada durante a visita do primeiro-ministro Narendra Modi a Paris em julho de 2023. Desde então, têm havido negociações entre a Agência de Desenvolvimento Aeronáutico (ADA) do DRDO, o Estabelecimento de Pesquisa de Gás de Turbinas (GTRE) e a Safran. preparar as especificações e outras modalidades.

“Se olharmos para o que temos que fazer em termos de tecnologias, a primeira prioridade são os motores das aeronaves. Hoje demonstramos um motor de quarta geração para nossos caças, mas no futuro precisaremos de um motor de sexta geração cuja relação empuxo/peso exceda 10”, disse Kamat em evento realizado há dois dias. voltar.

Para começar, ele detalhou diversas tecnologias que precisam ser desenvolvidas, como discos de metalurgia do pó com lâminas monocristalinas e compósitos de matriz cerâmica para peças estáticas.

“E se tivermos que fazer isso e entregar um motor de aeronave, a única maneira que vejo é fazermos um desenvolvimento conjunto com um OEM estrangeiro”.

Indo mais fundo, ele disse que várias instalações devem ser estabelecidas: instalações de teste para cada subsistema, uma instalação de teste em alta altitude, uma bancada de testes voadores, instalações de fabricação para fabricar o disco, o que exigiria o investimento em uma prensa de forjamento capaz de prensar 50 mil toneladas. , e assim por diante.

A este respeito, Kamat disse que quando se trata de plataformas, a Índia atingiu um “certo nível de maturidade” em aviões de combate, mas precisa de construir capacidade. “Hoje não conseguimos entregar 16 aeronaves por ano. Para isso deveríamos aumentar a nossa capacidade. Seja no setor público, privado ou conjunto, é uma decisão que todos devemos tomar.”

Além disso, respondendo à procura frequente do sector privado para estabelecer uma linha de montagem separada para o LCA, o Sr. Kamat observou que apenas os Estados Unidos, e talvez a Rússia, têm dois intervenientes no espaço dos caças. Geralmente, noutros países há apenas um grande interveniente porque os volumes não são suficientes, disse ele, acrescentando: “Portanto, temos de atender a um apelo e apoiar qualquer decisão a que cheguemos após as devidas deliberações”.

A tecnologia dos motores a jato é um segredo bem guardado devido à sua extrema importância na guerra moderna. A Índia fez tentativas infrutíferas no passado para desenvolver um motor localmente no âmbito do agora arquivado projeto ‘Kaveri’. O projeto Kaveri foi aprovado pelo Comitê de Gabinete de Segurança (CCS) em 1989 e mais de 30 anos, antes de seu encerramento, viu um gasto de Rs 2.035,56 milhões e o desenvolvimento de nove protótipos de motores completos e quatro motores centrais.

O acordo do motor F-414 da General Electric (GE), que a Hindustan Aeronautics Ltd. garantiu, é para a licença de fabricação de um motor que já está operacional. O acordo dá à Índia acesso a várias tecnologias e processos industriais envolvidos na fabricação de motores a jato e aumentará as capacidades da indústria indiana, tanto pública como privada, disseram autoridades anteriormente.

Os motores F-414 destinam-se a alimentar o LCA-MK2, uma variante maior e mais capaz do LCA atualmente em serviço, e também a versão inicial do AMCA em desenvolvimento. O AMCA está planejado em duas fases: um MK1 com motor GE414 e um MK2 com motor que será desenvolvido em conjunto com a França.

No mesmo evento, o Marechal do Ar da Força Aérea Indiana (IAF), AP Singh, disse que a P&D perde sua relevância caso não seja capaz de cumprir os prazos. “Tecnologia atrasada é tecnologia negada. Tem que haver uma maior capacidade de aceitar riscos e falhas em I&D”, afirmou, acrescentando que ainda não receberam as primeiras 40 ACV.