Motorista e pedestre morrem em acidente de viação perto de Tiruvallur

Um motorista supostamente atropelou um pedestre em Thiruvalangadu, perto de Tiruvallur, matando os dois na segunda-feira. A polícia de Thiruvalangadu abriu um caso e está investigando.

Um alto funcionário da polícia do distrito de Tiruvallur disse que o pedestre R. Kumar, originário do distrito de Cuddalore, trabalhava como diarista. Ele e seu amigo C. Gunasekaran estavam voltando para casa depois de jantar em um hotel em Chinnammapet quando um veículo de duas rodas em alta velocidade, dirigido por D. Shyam Kumar, atingiu Kumar.

Com o impacto, Kumar e Shyam caíram e morreram no local. Gunasekaran escapou com um ferimento leve.

A polícia de Thiruvalangadu enviou os dois corpos ao hospital governamental de Tiruvallur para exame post-mortem.