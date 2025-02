Mova -se rápido e quebre as coisas não funcionam no governo

Este mês, o governo Trump reverteu o término de 300 dos 350 funcionários demitidos da Administração Nacional de Segurança Nuclear.

Eles foram, como muitos outros funcionários federais, terminaram no recente sacrifício da força de trabalho federal, a pedido do departamento de eficiência do governo assim, de acordo com o argumento estereotipado de que o governo é ineficiente e desatualizado, não estável e seguro.

Doge trouxe o espírito do Vale do Silício para “se mover rapidamente e quebrar as coisas” para o governo federal de uma maneira ofuscante e indiscriminada de reacionários. Dege está reconstruindo a realidade do trabalho federal com base no estilo de gerenciamento de Elon Musk, mais recentemente em exposição durante seu caminho de destruição através de X. Mas as empresas de redes sociais não se parecem com um dos maiores países e poderosos do mundo.

Como pesquisadores de Governança de informação errônea E especialistas em ciências da informação, entendemos a combinação de fatores sociais e técnicos em jogo quando os engenheiros assumem novos setores. Os engenheiros são bons em otimização e eficiência; Eles não são bons para estabilidade a longo prazo ou para entender o impacto das coisas que constroem.

Por exemplo, IA aberta ficou surpresa Devido à popularidade do ChatGPT porque seus engenheiros não entendiam o poder e a aplicabilidade de sua ferramenta.

Sem dúvida, os engenheiros podem resolver problemas importantes de design, mas a tecnologia não é neutra e, na otimização de uma variável, os engenheiros fazem compensações potencialmente prejudiciais com outras pessoas.

Reduzir a moderação em um site de mídia social pode aumentar o assédio e reduzir usuários e anunciantes. Cada esforço para eliminar o viés e aumentar a eficiência reflete inerentemente um conjunto de crenças que são tecnocráticas e ignoram décadas de pesquisa e evidência do impacto social dos valores do projeto.

Para a maioria dos americanos, o governo federal é uma entidade estável, segura e segura que fornece serviços para aqueles que mais precisam deles. Observamos o governo em tempos de tragédia pessoal e calamidade global. Confiamos que os especialistas supervisionam a segurança nuclear e investigam a gripe aviária.

A matemática pode estar correta, mas a realidade da matemática pode ser muito ruim. A criação de um departamento de energia fino e eficiente não deve vir à custa da segurança nuclear. É possível que você só precise de algumas pessoas para fazer uma lição de casa, mas o que acontece quando todo mundo recebe gripe?

A ineficiência de um bilionário é a salvaguarda de um funcionário público. As empresas de tecnologia podem avaliar a eficiência; Precisamos que o governo valorize a segurança.

Doge está reconstruindo a realidade das instituições governamentais com base em valores que não representam os melhores interesses da maioria dos americanos. As narrativas de resíduos, fraude e abuso pintam uma imagem enganosa dos catocratas catocratas, não em especialistas em carreira que têm anos de experiência em aprender o que funciona e o que é importante para o setor.

Congresso e tribunais devem fazer cumprir controles e saldos e forçar Mundo a passar por todos os procedimentos normais de Artigo 2 Seção 2 Cláusula 2 da Constituição Como todos os outros departamentos federais.

Requer que todos os funcionários sigam verificações de antecedentes e disseminação financeira para limitar os conflitos de juros. Forçar o governo Trump a cumprir as restrições constitucionais às nomeações federais.

Destaca o trabalho bipartidário real e importante da força de trabalho federal para os milhões de americanos que confiam em seu trabalho, mas não sabem quem agradecer. Por exemplo, a Administração de Serviços Gerais gerencia e mantém edifícios federais que os tribunais abrigam, laboratórios da administração de alimentos e medicamentos e estações de transmissão de fronteira. Todos os elementos necessários de um governo funcional dos Estados Unidos.

Finalmente, eles não são cúmplices na reconstrução da realidade. O governo federal fornece um trabalho de economia de vida e manutenção de vida para milhões de americanos todos os dias. A força de trabalho federal é composta por pessoas que merecem ser tratadas com dignidade e respeito. Eles não ganham o tipo de dinheiro que permite que o Vale do Silício trate a maioria dos trabalhadores tecnológicos como dispensável.

O dano que Doge está causando já está prejudicando as pessoas em todo o mundo e remodelar nossa compreensão do trabalho do governo. Os impactos parecerão nos próximos anos. Pare de informações e destruição errôneas são a única maneira de recuperar a narrativa fundamental no coração de nosso país.

Melissa Ocepek é professora assistente da Escola de Ciências da Informação da Universidade de Illinois Urbano-Champaign. Madelyn Sanfilippo é professora assistente da Escola de Ciências da Informação da Universidade de Illinois em Urbano-Champaign, membro do Public Public e membro do projeto de 24-25, patrocinado pela Universidade de Illinois.

