Movimento de pessoas através da fronteira Mizoram-Mianmar regulamentado de acordo com a diretiva do Centro: Oficial

“A segurança foi reforçada ao longo da fronteira de 510 quilómetros entre Mizoram e Myanmar e o movimento de pessoas que vivem num raio de 10 quilómetros em ambos os lados da fronteira internacional não vedada foi regulamentado de acordo com as directivas do Centro.”

O responsável disse que os residentes de ambos os países que vivem num raio de 10 quilómetros em ambos os lados da fronteira precisam agora de um passe fronteiriço para se visitarem.

“O passe de fronteira válido para uma estadia de até sete dias é emitido para cidadãos birmaneses e indianos que visitam os países uns dos outros mediante apresentação de documentos que comprovem que vivem dentro do limite territorial de 10 quilômetros de cada lado da fronteira internacional”. ele disse no sábado (4 de janeiro de 2025).

Governo sanciona 31 mil milhões de rúpias para cercar fronteira com Myanmar

“A iniciativa foi tomada pela Polícia Estadual, Assam Rifles e autoridades de saúde em alguns pontos de entrada e saída a partir de 31 de dezembro de 2024, conforme despacho e novas orientações do Ministério do Interior (MHA)”, disse.

Seis distritos de Mizoram (Champhai, Siaha, Lawngtlai, Hnahthial, Saitual e Serchhip) partilham uma fronteira de 510 quilómetros com o estado de Chin, em Myanmar.

Um aviso público emitido pela polícia distrital de Champhai na sexta-feira (3 de janeiro de 2025) também disse que os residentes da Índia e de Mianmar que pretendem visitar os países um do outro precisarão agora de um passe de fronteira, que será válido por sete dias.

“Qualquer residente que pretenda entrar em Mianmar ou na Índia através dos pontos de passagem de Zokhawthar e Hnahlan e solicite a passagem da fronteira deve apresentar um documento ou certificado que comprove que vive num raio de 10 quilómetros das fronteiras”, disse ele.

O Centro ainda não abandonou formalmente o regime de livre circulação com Mianmar

“O documento comprovativo de identidade pode ser emitido pelo responsável da esquadra da polícia local ou pelo chefe da aldeia ou pela autoridade da aldeia (administrador) reconhecida pelo governo e é válido por um ano, enquanto o passe de fronteira É válido apenas durante sete dias.” dizia o aviso.

“O titular deve devolver o passe fronteiriço no mesmo ponto de passagem onde foi emitido no prazo de sete dias”, afirmou.

“Os pontos de passagem estarão abertos de segunda a sábado entre as 6h00 e as 15h30”, disse. O passe de fronteira será emitido para apenas um adulto e os menores deverão estar acompanhados dos pais.

“Detalhes de um número máximo de três crianças podem ser capturados em um único passe de fronteira pertencente a qualquer um dos pais, enquanto passes de fronteira adicionais serão emitidos para pais que tragam mais de três filhos”, afirma o aviso.

“A iniciativa de emissão do passe fronteiriço será levada a cabo pela polícia estadual, pelos Assam Rifles e pelas autoridades médicas”, disse ele.

No dia 24 de dezembro, o MHA emitiu um novo protocolo restringindo e reduzindo o raio de circulação de pessoas sob o Regime de Livre Circulação (FMR) dos anteriores 16 km para os atuais 10 km. “Embora o Ministro do Interior da União, Amit Shah, tenha anunciado em Fevereiro do ano passado que o FMR seria eliminado, ainda não foi emitida uma notificação oficial a este respeito”, disseram as fontes.

De acordo com as novas diretrizes, uma pessoa que cruze a fronteira da Índia para Mianmar e de Mianmar para a Índia receberá um “passe de fronteira” dos Assam Rifles, que guardam a fronteira Indo-Mianmar, para permanecer por até sete dias.

As pessoas devem comparecer nos pontos de fronteira designados e preencher um formulário. A inspeção de documentos seguida de verificação de saúde e segurança pelos funcionários da Polícia Estadual e do Departamento de Saúde, respectivamente, será realizada pela Assam Rifles.

A Assam Rifles fará o upload de todos os formulários no portal da fronteira Indo-Mianmar, registrará os dados biométricos e emitirá um passe de fronteira com uma fotografia do requerente e um código QR. O passe deve ser depositado no retorno no mesmo ponto de passagem no prazo de sete dias.

A diretriz afirma que a polícia realizará verificações físicas para verificar a visita dos cidadãos de Mianmar com base nos dados fornecidos na passagem da fronteira e qualquer pessoa que viole as condições enfrentará ações legais.