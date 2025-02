Movimento do aluno 98 Política proeminente de Prabowo: tenha cuidado com interesses geopolíticos

Yakarta, Viva – Haris Rusly Moti, o expoente do movimento estudantil de Yogyakakakakarta, lembrou às pessoas sobre a existência de interesses geopolíticos no meio das condições sociais do Estado. Porque, a influência da geopolítica potencialmente dará à luz a escalada política.

“Os interesses geopolíticos têm o potencial de começar a reunir situações sociais para criar uma escalada política. Várias políticas nacionalistas de pessoas que formam a base e a direção do governo de Pabowo têm o potencial de convidar a entrada de mãos silenciosas para criar uma situação escalonada”, “Haris disse em seu comunicado na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

 O presidente indonésio, Pabowo Subianto, enquanto participava da sessão especial do relatório anual da Suprema Corte (MA) da República da Indonésia em 2024 na construção da Suprema Corte, Central Yakarta, quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025 (fonte: Captura de tela do Secretariado Presidencial)

Em seguida, ele destacou uma série de políticas nascidas sob a liderança de Pabowo, variando da União da Indonésia para se tornar um membro do BRICS, treinamento e entre bancos e ouro.

Em seguida, a obrigação de colocar 100 % dos resultados da exportação (DHE) de recursos naturais no país, eficiência para controlar a dívida externa e evitar vazamentos, bem como o programa básico de produtos a jusante.

Haris disse que, no passado, as mãos geopolíticas entraram abertamente através de instituições doadoras para várias organizações convencionais, como ONGs e organizações de massa. O objetivo, no contexto de ditar a direção da política do governo. No entanto, agora o padrão parece diferente.

“Agora vejo o empregador, o padrão de engenharia é um mal -entendido de uma série de políticas governamentais para enfrentar a comunidade e a raiva pública leve através das redes sociais e de código aberto”, disse ele.

No entanto, Haris acredita que a alma patriótica do presidente Pabowo nunca se dividiu e enfrenta a sociedade para o poder.

“No entanto, a alma patriótica do presidente Prabowo nunca o colocou divisivo e confrontou a sociedade para os assuntos do poder. Como aconteceu ontem, a comunidade foi agitada através de pessoas influentes e Timbres, colidindo com o grupo Si Anu com o grupo sim”, ele “ele explicado.

Além disso, você também destacou os vários protestos e críticas que surgiram. Ele considerou que isso aconteceu devido a um mal -entendido da política estratégica do governo.

Segundo ele, a base e a direção do avanço do Presidente Pabowo estão corretas com uma série de políticas estratégicas, mas requer entendimento, ajuste e melhoria no nível de implementação.

“E muito menos estudantes e a comunidade em geral, mesmo os líderes políticos no centro das regiões ainda precisam de entender e ajustar na implementação do programa estratégico”, disse ele.

Portanto, ele disse que era natural que a anomalia e a estranheza do movimento dos estudantes. Por exemplo, ele continuou, o problema representado pelo movimento do aluno realmente questionou a questão da eficiência. De fato, a eficiência visa evitar vazamentos e controlar a dívida montanhosa estrangeira.

“Na minha opinião, isso é uma anomalia, porque o problema da dívida externa, da fuga e da corrupção é um problema que décadas realmente lutam pelos movimentos sociais na Indonésia. A anomalia como essa pode acontecer devido a mal -entendidos. Isso também pode ocorrer devido ao Fabricação de mal -entendidos de interesses geopolíticos e o poder da capital e o pequeno rei dos domésticos que foi prejudicado pela política “, disse Haris.

Mesmo assim, Haris concordou com as críticas de que o orçamento da educação, incluindo o orçamento e o estudo da pesquisa, não deveria ser um objeto de eficiência. Porque sua vida está no ensino superior em pesquisa, inovação e serviço.

“Mesmo que haja eficiência no orçamento da educação, isso deve ser feito com cuidado para não reduzir a qualidade da educação, incluindo o poço de educadores, devido aos custos reduzidos de educação”, afirmou.