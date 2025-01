Movimento do governo de Kerala. Para cortar as bolsas minoritárias faíscas de indignação

A decisão do governo do estado de reduzir a despesa para bolsas de estudos minoritárias ao meio encontrou uma forte oposição não apenas das comunidades muçulmanas e cristãs, mas também de partidos da oposição.

O líder da oposição VD Satheesan, que também é presidente da Frente Democrática Unida (UDF), a principal oposição no estado, questionou as prioridades do governo e disse que bebidas alcoólicas e negócios relacionados eram mais importantes para o governo. O Sr. Satheesan pediu ao governo que estabelecesse suas prioridades corretas e retirasse a decisão de reduzir a metade das bolsas de estudo minoritárias.

Ele alertou o governo que a oposição protestaria contra o movimento dentro e fora da assembléia. Espera -se que a decisão do governo de reduzir nove bolsas de estudo minoritárias pela metade, incluindo o prêmio à bolsa de estudos do Prof. Joseph Mundery, que a bolsa de estudos APJ Abdul Kalam e a Mother Teresa Scholarship afetem milhares de beneficiários que buscam educação superior em Kerala.

Bolsas de estudo afetadas

O governo está tentando economizar ₹ 2,62 milhões de rúpias do Prêmio Joseph Mundassery quando a bolsa de estudos APJ Abdul Kalam será de ₹ 41 lakh. O governo também está tentando economizar ₹ 85 lakh cortando bolsas de estudo minoritárias para estudos estrangeiros.

A Liga Muçulmana da União Indiana (IUML) culpou o departamento de bem -estar minoritário por sua falta de atenção. O partido condenou o movimento do governo como parcial. “Existe uma regra geral de que os subsídios educacionais não serão tocados para a racionalização financeira. Mas o governo não apenas violou isso, mas também mostrou um viés deixando subsídios para outras seções, como a comunidade de frente, SC/ST e as comunidades intactas da OBC. O governo deve se retirar desse movimento ”, disse o Secretário Geral do Estado de IUML, PMA Salam.

‘Contra a Constituição’

O presidente do estado da Liga da Juventude Muçulmana, Syed Munawwarali Shihab Thangal, disse que a redução de meia escolaridade era uma injustiça não apenas para comunidades minoritárias, mas também para a Constituição. “A elevação das minorias atrasadas é uma responsabilidade consagrada na Constituição. A retirada dos fundos para sua ajuda é semelhante a evitar essa responsabilidade ”, afirmou Thangal.

A Comissão de Assuntos Públicos da Igreja da Syro-Malabar também criticou o governo por reduzir as bolsas de estudo minoritárias. Enquanto exigia a restauração de bolsas de estudo como um todo, a comissão expressou temores de que o corte decepcione milhares de estudantes que solicitaram e esperarem bolsas de estudo.

O presidente do Estado da Federação de Estudantes Muçulmanos (MSF), PK Navas, disse que lançaria uma agitação que exige que o governo reverteu a mudança. “O primeiro -ministro Pinarayi Vijayan se comporta como o primeiro -ministro Narendra Modi”, disse ele, descrevendo a medida como uma agenda do Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

Governo da União. também

O governo do sindicato também havia reduzido as bolsas minoritárias como a Bolsa Nacional (MANF) e a bolsa de estudos de Maulana Azad, alguns anos atrás. O governo havia sido criticado como anti-minuto.