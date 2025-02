MP do BJP Baijayant Jay Panda para o Comitê Seleto de 31 membros para examinar a fatura de imposto de renda

O comitê seleto do Sabha Lok, que examinará a lei de imposto de renda, 2025, foi criado na sexta -feira com o vice -vice -BJP Baijayant Jay Panda nomeado como presidente do painel.

O Comitê terá 31 parlamentares, incluindo 17 da Aliança Democrática Nacional. O MP da NDA consiste em 14 do BJP e um dos cada um dos TDP, JD (U) e o Shiv Sena.

Os partidos da oposição têm 13 parlamentares, incluindo seis do Congresso, dois do Partido Samajwadi e um dos DMK, o TMC, o Shiv Sena (UBT), o NCP (SP) e o RSP. Um vice, Richard Vanlalhmangai, é do movimento do povo dominante de Mizoram Zoram.

Além de Panda, os membros do BJP incluem Nishikant Dubey, PP Chaudhary, Bhartruhari Mahtab e Anil Baluni.

Os parlamentares da oposição incluem o Deep Singh Houoda do Congresso, Mahua Moitra do Congresso Trinamool, Sule Sue do NCP (SP) e NK Prechangan do RSP.

O painel tem o mandato de enviar seu relatório para o primeiro dia da sessão das monções. A sessão orçamentária em andamento será concluída em 4 de abril e a sessão das monções poderá começar na terceira semana de julho.

Ao apresentar o projeto de lei em Lok Sabha na quinta -feira, o Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, instou o presidente Om Birla Birla a enviar o projeto para um comitê seleto da Câmara.

O longo projeto de lei substituirá as terminologias como o “ano de avaliação” e o “ano anterior” pelo “ano fiscal mais fácil” para entender como parte de um movimento para simplificar a linguagem enquanto elimina testes e explicações.