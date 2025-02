MP HC permite ‘teste de teste’ da eliminação de resíduos de carboneto das instalações de Pithampur

Um centro de eliminação de resíduos é visto em Pithampur, onde foi trazida uma grande quantidade de desperdício da fábrica de embarque de Bhopal para eliminação, no distrito de Dhar, Madhya Pradesh. Arquivo | Crédito da foto: PTI

O Tribunal Superior de Madhya Pradesh na terça -feira (18 de fevereiro de 2025) permitiu ao governo do estado de Dhar.

A incineração baseada no julgamento será realizada em três fases em 27 de fevereiro, disse o procurador -geral Prashant Singh.

O governo na terça -feira (18 de fevereiro de 2025) apresentou um relatório de conformidade solicitado pelo Tribunal em janeiro sobre as medidas tomadas para aumentar a conscientização do público sobre o processo de descarte de resíduos, disse ele.

Os habitantes locais de Pithampur se opõem ferozmente à disposição planejada, em sua região, dos resíduos ligados à tragédia de Bhopal Gas de 1984 que matou mais de 5.000 pessoas.

Depois de realizar uma campanha de conscientização, deve ser permitido um julgamento da eliminação, o governo solicitou o tribunal.

A execução do julgamento será realizada em três fases, com 10 toneladas de resíduos eliminados em cada fase, disse Singh.

No primeiro teste de execução, os resíduos serão removidos a uma taxa de 135 kg por hora. Acelerará 180 kg por hora e 270 kg por hora na segunda e terceira fases, disse ele.

De acordo com as instruções do HC, o primeiro teste ocorrerá em 27 de fevereiro, o segundo de 4 de março, seguido por La Tercera em uma data ainda não especificada, acrescentou o advogado geral.

Os resultados das execuções de teste serão apresentados ao Conselho Central de Controle de Poluição, que então prescreverá a “taxa de alimentação” à qual a eliminação do resíduo restante deve ser realizado, disse ele.

Um total de 337 toneladas de resíduos perigosos da Union Carbide Factory chegaram à planta de descarte de Pithampur.

Um relatório de conformidade será enviado ao tribunal em 27 de março.