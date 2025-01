MP insta responsáveis ​​a acelerarem aquisição de terrenos para diversas obras

O deputado Jagadish Shettar realiza uma reunião com autoridades em Belagavi no sábado. | Crédito da foto: PK BADIGER

O membro do Lok Sabha, Jagadish Shettar, instruiu a Receita e outros funcionários do departamento a agilizar a aquisição de terrenos para vários trabalhos de desenvolvimento em Belagavi e outros distritos.

Numa reunião realizada no gabinete do vice-comissário no sábado, ele disse aos oficiais para garantirem que todos os procedimentos de aquisição fossem agilizados. Ele disse que os oficiais tiveram que resolver os problemas enfrentados pelos agricultores que perdem terras e outras pessoas que possam se opor ao processo.

Os funcionários fiscais disseram-lhe que a maior parte dos terrenos necessários para construir a linha ferroviária Belagavi-Kittur-Dharwad tinha sido adquirida e apenas uma pequena parte estava pendente devido a objecções de alguns agricultores.

Shettar disse ter recebido informações de funcionários do Conselho de Desenvolvimento da Área Industrial de Karnataka em Dharwad sobre o projeto. Ele disse que estava progredindo em um ritmo satisfatório. Ele pediu aos funcionários que concluíssem o processo realizando a demarcação das terras num exercício conjunto com o KIADB e os funcionários das receitas.

Ele pediu aos oficiais que coordenassem com a Autoridade Nacional de Rodovias da Índia e outros oficiais em Goa para garantir a reparação e reconstrução da estrada através de Chorla Ghat.

Shettar disse que os funcionários das Obras Públicas e outros deveriam coordenar-se com os funcionários dos distritos de Dharwad, Raichur e Bagalkot para garantir a construção da estrada Shaganamatti-Hungund-Raichur conforme planejado.

Ele pediu às autoridades que trabalhassem no sentido de reconciliar as diferenças entre os agricultores e as várias partes interessadas sobre a construção da estrada de desvio Jhadshahapur-Honaga-Halaga-Machche.

DC Mohammad Roshan, funcionários da NHAI como Bhuvanesh Kumar de Dharwad, Syed Aman de Bagalkot, oficial especial de aquisição de terras Rajashree Jainapur e outros funcionários estiveram presentes.