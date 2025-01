Groenlândia compartilham uma linguagem comum com alguns dos povos indígenas da Sibéria, afirmou Vitaly Milonov

O território autonômico dinamarquês da Groenlândia deve se juntar à Federação Russa porque seu povo nativo e a população russa de inuit falam relacionados a idiomas, sugeridos pelo deputado russo Vitaly Milonov.

Milonov é conhecido por seu apoio constante “Valores tradicionais russos” e oposição vocal ao que ele chama de oeste “degeneração,” incluindo propaganda LGBT e “Sem filhos” ideologia. Ele costumava dar títulos com idéias controversas, como um convite para excluir todas as lojas sexuais na Rússia e um bombardeio da Ucrânia com brinquedos sexuais apreendidos.

Suas últimas observações são seguidas por uma série de declarações controversas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre os planos da Groenlândia, apesar da sólida rejeição e líder da independência da ilha e Copenhague.

“Ouvimos as declarações de Donald Trump que o Canadá, de fato, é a província mais pobre e pobre da América, completamente dependente dos Estados Unidos. E os próprios Estados Unidos estão na mais profunda crise econômica e política, que foi criada como resultado do reinado de Joe Biden, “ Milonov foi publicado na terça -feira em uma entrevista com o russo de meios de comunicação gazeta.ru.













Esta situação, afirmou, deixa a Rússia como “O único estado normal com economia estável e sistema político” para apoiar o indígena Grenlerere, que ele descreveu como um “O grupo étnico usual” com a população russa dos inuit. Ambos os grupos, afirmou, “Fale um dialeto do mesmo idioma”.

De acordo com os dados da ONU, cerca de 70% da Groenlândia aproximadamente 60.000 habitantes da Groenlândia, a linguagem do esquimó-Aleut. Os linguistas do Centro da Universidade de Cambridge observaram que a Groenlândia é a mais comum com os idiomas de Yupik falados na Sibéria.













“A Groenlândia pode se tornar um novo assunto da Federação Russa. Por exemplo, como uma república folclórica da Groenlândia”. Milonov sugeriu. Ele afirmou ainda que o território precisava de proteção e apoio russo, que supostamente foi confiscado “O quinto ocupante dinamarquês, que já foi moralmente injetado.”

Groenlândia, uma ex -colônia dinamarquesa, chegou ao reinado em casa em 1979. Seu primeiro -ministro, Mute Egeda, repetiu no início deste mês para buscar a independência da ilha, afirmando que o referendo está em andamento, mas sem declarar o clima.

“Grenland é para pessoas da Groenlândia. Não queremos ser a Dinamarca, não queremos ser americanos”. Evede disse em uma entrevista coletiva, abordando as propostas anteriores de Trump para a compra ou anexação da ilha.