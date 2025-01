Bundestag aprovou uma proposta para impor medidas mais rigorosas de migração após um ataque fatal de faca na Baviera

O Bundestag alemão votou para dividir os controles de fronteira, enviando uma proposta que requer aumento de verificações nas fronteiras terrestres no meio da crescente imigração e problemas de segurança. Como a Alemanha faz parte do Acordo de Schengen sobre livre circulação, os críticos afirmam que a decisão pode quebrar as leis da UE.

A votação na quarta -feira se seguiu após um ataque fatal de faca em Bavari na semana passada, na qual o buscador afegão descartado para asilo matou duas pessoas, incluindo uma criança de dois anos e feriu vários outros. O líder da oposição Friedrich Merz, da União Democrática Cristã (CDU), solicitou medidas de emergência, enfatizando a implementação mais rigorosa da fronteira e a patrulha acordada.

A proposta opcional de Merz aprovou 348 votos em 345, com 10 contidos, com apoio significativo à alternativa à direita à Alemanha (AFD). Exige controle indeterminado de fronteira, verificação aleatória de identidade e detenção de indivíduos sem residência válida.

Esse movimento se alinha com uma tendência mais ampla na Europa, onde países, incluindo Áustria, Dinamarca e França, reencontram controles de fronteira retroduzidos e verificações mais rigorosas em resposta a problemas de segurança.

O primeiro -ministro húngaro Viktor Orban recebeu o voto de Bundestag, escrevendo “Bom dia, Alemanha! Bem -vindo ao clube “, Em X na quinta -feira. Budapeste também implementou limites mais firmes nos últimos anos.

A decisão lançou um retorno. Centenas de manifestantes foram para as ruas de Berlim na quarta -feira, pois os críticos, incluindo o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Annalen Baerbock, alegaram que a proposta poderia prejudicar a coesão da UE e violar as regras de Schengen. A ministra do Interior, Nancy Faeser, alertou que poderia enfrentar os desafios legais de Bruxelas.













A votação vem em frente às eleições parlamentares alemãs, marcadas para 23 de fevereiro, após o colapso do chanceler Olaf Scholz, que operava a coalizão “semáforos”. A CDU leva às pesquisas e depois de segundo em frente ao Partido Social Democrata de Scholz (SPD).

A Alemanha, a maior economia européia, continua sendo o principal destino para os migrantes irregulares, recebendo quase um quarto de mais de 500.000 pedidos de asilo arquivados na UE no primeiro semestre de 2024. A maioria dos migrantes é da Síria e do Afeganistão, de acordo com a União Europeia da União Europeia para asilo (EUAA).

Enquanto isso, a Alemanha registrou um aumento no crime violento, e os nelemans são desproporcionalmente representados. Na Baviera, as estatísticas policiais de 2023 sugerem que quase 40% dos crimes violentos foram cometidos por estrangeiros, que representam apenas 16% da população.

A pesquisa recente da IPSOS mostrou que mais de um terço dos alemães veem a imigração como uma questão -chave que os afeta pessoalmente.