MrBeast diz que preparou uma oferta para comprar o TikTok

estrela do youtube Mrbesta revelou seus planos Compre TikTok em meio à possível proibição do aplicativo nos Estados Unidos. Com o apoio de vários bilionários, MrBeast expressou sua determinação em salvar a plataforma e mantê-la disponível para usuários americanos. À medida que se aproxima o prazo para a ByteDance desinvestir em seus investimentos, sua mudança despertou ampla atenção e curiosidade sobre o futuro do TikTok.

Aqui você encontrará mais informações sobre se MrBeast comprará o TikTok.

MrBeast revela que preparou uma oferta para comprar o TikTok em meio à proibição

A renomada estrela do YouTube, MrBeast, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, deu um passo ousado para intervir no futuro incerto do TikTok nos Estados Unidos. Com a plataforma enfrentando uma possível proibição se sua empresa-mãe, ByteDance, não vender suas operações nos EUA, MrBeast revelou que tem trabalhado com bilionários proeminentes para elaborar uma oferta séria de aquisição.

Em um vídeo recente do TikTok, MrBeast disse com segurança: “TikTok, estamos falando sério. Temos uma oferta pronta para você. Queremos comprar a plataforma. A América merece o TikTok. Dê-me um lugar à mesa, deixe-me salvar esta plataforma.” Isso ocorre depois que um tweet oferecendo a compra do TikTok rapidamente se transformou em discussões reais com investidores ricos interessados ​​em apoiar a mudança. ele escreveu em desconhecido“Ironicamente, muitos bilionários me procuraram desde que eu twittei isso, vamos ver se conseguimos fazer isso acontecer.” MrBeast, com um patrimônio líquido de cerca de US$ 500 milhões, pode se tornar proprietário parcial da TikTok se a venda for concretizada.

A administração Biden estabeleceu o prazo de 19 de janeiro para a ByteDance vender o TikTok, citando preocupações de segurança nacional sobre seus laços com a China. A avaliação estimada do aplicativo em US$ 300 bilhões o torna uma compra difícil, mas os esforços de MrBeast despertaram a curiosidade. Os fãs expressaram entusiasmo com a possibilidade, inundando as redes sociais com mensagens de apoio e otimismo à ambiciosa proposta do YouTuber.