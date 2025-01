MrBeast mostra interesse em comprar TikTok em meio à proibição dos EUA

YouTuber popular Mrbesta tem se ofereceu para comprar tiktok como a data do seu proibição nos EUA está se aproximando. A plataforma de streaming de vídeos curtos está prestes a ser proibida no país devido a uma nova lei aprovada pelo presidente dos EUA, Joe Biden.

Aqui está o que o popular YouTuber tem a dizer sobre seus planos em relação à plataforma de mídia social.

MrBeast publica no X (Twitter) que quer comprar o TikTok

Rumores sobre a proibição do TikTok estão tomando conta da internet. Agora, o renomado YouTuber e personalidade da internet MrBeast expressou seu desejo de adquirir a plataforma.

Em um recente publicar em Xescreveu o YouTuber: “Ok, vou comprar o TikTok para que não o proíbam”. O TikTok está programado para ser banido em 19 de janeiro de 2025, de acordo com a nova lei aprovada pela administração Biden. A nova lei foi assinada em abril de 2024 por Biden. Ele pediu à empresa controladora chinesa do TikTok, ByteDance, que transferisse a propriedade da plataforma para um proprietário americano para evitar que ela fosse banida.

O Senado propôs na lei que os dados que a plataforma coleta dos usuários poderiam ser usados ​​pela China para más práticas como chantagem e espionagem, segundo o Departamento de Justiça. processos judiciais. O Senado está, portanto, pedindo que o TikTok seja vendido a um proprietário americano ou banido do país. Se o aplicativo for banido nos Estados Unidos, aproximadamente 170 milhões de usuários perderão o acesso a ele. Uma audiência também foi realizada no Supremo Tribunal sobre este assunto em 10 de janeiro.

Portanto, se MrBeast adquirir a propriedade do TikTok, o aplicativo poderá não ser banido. Além do YouTuber, o magnata da tecnologia Elon Musk também está na lista de pessoas que supostamente comprariam a plataforma. No entanto, o TikTok denunciou esse boato em comunicado oficial.