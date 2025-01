Mudança dos ventos: o BJP está se distanciando dos Dalits?

Em 17 de Dezembro, o Ministro do Interior, Amit Shah, fez alguns comentários controversos sobre BR Ambedkar, que não só suscitaram debates no Parlamento, mas também levaram a confrontos. Também houve protestos contra seus comentários em algumas partes do país. Embora muitos porta-vozes do Partido Bharatiya Janata (BJP) tenham afirmado que as suas palavras foram tiradas do contexto, a oposição manteve viva a questão.

É importante ressaltar que este incidente coincide com a mudança na dinâmica eleitoral que sugere que a base eleitoral Dalit do BJP está a sofrer erosão, especialmente durante as eleições nacionais. Resta saber se este acto foi uma tentativa deliberada do BJP de se distanciar subtilmente do grupo social ou um erro sem precedentes. Neste contexto, examinemos o comportamento eleitoral dos Dalits nas últimas duas décadas.

Apoio do Congresso e dos Dalit

Durante a maior parte da década de 2000, o Congresso e vários partidos regionais, como o Partido Bahujan Samaj e o Rashtriya Janata Dal, conquistaram a maior parte dos votos dos Dalit ao defenderem a justiça social, formularem políticas para abordar a discriminação e a exclusão sistémica e contribuírem para uma abordagem mais ampla. mudar. Causa Dalit. Pelo contrário, o BJP era relativamente popular entre as castas superiores e outros grupos sociais abastados, como algumas outras classes atrasadas. O apoio desse grupo também depende da natureza da competição partidária em nível estadual.

Os dados do Estudo Eleitoral Nacional conduzido pelo Centro Lokniti para o Estudo das Sociedades em Desenvolvimento (CSDS) revelam um padrão. Embora o apoio ao Congresso tenha caído significativamente desde o apogeu do partido na década de 2000, o Congresso ainda manteve maior lealdade partidária entre os Dalits em comparação com o BJP na era de domínio do BJP nas décadas de 2010 e 2020. A Tabela 1 também mostra que o Grande Antigo Partido. gozava de mais lealdade entre os Dalits do que possivelmente outros grupos. Em termos de apoio eleitoral, o apoio ao BJP entre os Dalits aumentou em relação ao que era em 2004 e 2009, quando era de apenas 13% e 11%, respectivamente.

Suba e desça

Em 2014, o BJP conquistou a maioria no Lok Sabha. O dobro dos Dalits votaram no BJP em comparação com 2009 (22% em 2014, em comparação com 11% em 2009). Pode argumentar-se que isto se deveu a uma percentagem de votos mais elevada, mas os eleitores foram geralmente influenciados pela liderança de Narendra Modi. Embora as pessoas estivessem perturbadas pela corrupção desenfreada e insatisfeitas com o governo anterior, o aumento dos preços e o subdesenvolvimento, o BJP parecia ser uma alternativa mais promissora.

Em 2019, a percentagem de votos do partido entre os dalits disparou para 32% (Tabela 2). Acreditamos que isto se deveu ao facto de o BJP ter promovido a liderança Dalit, adaptado regimes de bem-estar a grupos específicos, prometido um futuro melhor e formulado uma estratégia de engenharia social que visava capitalizar as nuances das divisões de subcastas.

No entanto, após o pico de 2019, houve uma queda subsequente no apoio nas eleições de Lok Sabha de 2024. O BJP não só perdeu um número significativo de assentos, mas também recebeu uma percentagem menor de votos entre os Dalits de três pontos. a parcela de votos em 2024 foi semelhante à de 2019).

Entretanto, o Congresso registou um declínio no apoio dos dalits em 2014. Mas, desde então, o seu apoio entre os dalits manteve-se estável (Tabela 2).

Embora a queda do BJP possa parecer nominal, a queda foi desigual tanto nos estados onde a Aliança Democrática Nacional ganhou votos como nos estados onde os perdeu. Entre os três principais estados onde o BJP (juntamente com uma aliança NDA) teve um mau desempenho, o bloco da ÍNDIA conseguiu efectivamente obter votos da NDA, uma tendência que foi particularmente visível em Maharashtra (Tabela 3). A diferença entre os votos dos Dalit para ambas as alianças foi de 12 e 10 pontos em Uttar Pradesh e Rajasthan, respectivamente.

Houve também uma perda de votos Dalit em estados onde o BJP ultrapassou a sua quota de votos de 2019. Por exemplo, o NDA ganhou 15,74 pontos em Telangana, mas também aqui o bloco da ÍNDIA obteve mais votos Dalit (46% em comparação com 23% do NDA). ) (Tabela 3). Em Odisha, contudo, os votos dos Dalit foram significativamente mais elevados para a NDA. Dito isto, a disputa em Odisha entre o NDA e o Biju Janata Dal e o bloco INDIA não foi significativa.

Lições para aprender

O panorama geral sugere que o aumento da quota de votos do BJP em 2019, seguido de uma queda, foi mais pronunciado no que diz respeito ao apoio dos Dalit, e o bloco da ÍNDIA beneficiou deste padrão.

Embora a memória pública seja curta e as exortações da oposição possam perder força, os dalits podem não perdoar tanto as fraquezas do BJP no que diz respeito aos seus ícones ou questões. Embora o BJP tenha tomado medidas para mitigar as consequências, convocando uma conferência de imprensa e culpando o Congresso por “distorcer os factos” e tomando outras medidas como parte do seu exercício de controlo de danos, a falta de declarações fortes de líderes seniores cria novas suspeitas de que o partido está se distanciando sutilmente de um grupo social importante.

Pelo contrário, o Congresso tem tentado apresentar uma posição ideológica forte sobre esta questão. A oposição tentará agora manter viva a questão e mobilizar os grupos Dalit. Para o BJP, a lição é ter cuidado e não se envolver novamente em tal polêmica.

Devesh Kumar é pesquisador da Lokniti-CSDS; Sanjay Kumar é professor do CSDS e comentarista político.

