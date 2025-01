Mudança no cenário do comércio de tomate em Madanapalle da AP

Madanapalle, no distrito de Annamayya, em Andhra Pradesh, está lentamente à beira de perder a sua prestigiosa etiqueta de ser o maior cinturão de cultivo de tomate da Ásia e de ver o seu monopólio, que durou até há uma década, ser abalado. A principal razão são as variações imprevisíveis do clima e dos rendimentos sazonais, juntamente com os preços extremos.

Na última década, os produtores de tomate viram o melhor e também o pior. Expressam otimismo quanto às suas perspetivas para 2025, impulsionados pelas expectativas de condições meteorológicas favoráveis ​​e pela melhoria da dinâmica do mercado.

Quase dois terços da divisão Madanapalle dedicam-se ao cultivo de tomate numa vasta área de cerca de 25.000 hectares, contribuindo com o seu poder para a produtividade agrícola do Estado e permanecendo como líder no comércio de tomate na Índia.

O mercado de tomate em Madanapalle está sujeito a flutuações de preços significativas impulsionadas por diversas variáveis. Condições climáticas adversas, incluindo chuvas intensas e verões prolongados, podem afectar profundamente o rendimento das colheitas, enquanto as perturbações nas cadeias de abastecimento e as variações sazonais na procura aumentam a instabilidade dos preços. Todos estes factores tiveram impacto no cultivo do tomate em 2024. As estatísticas da última década mostram que durante os períodos de pico da colheita, os preços do tomate no mercado grossista podem cair até ₹4 por quilograma, enquanto a escassez fora da época ou os danos nas colheitas podem aumentar os preços. além de ₹ 90 por quilograma.

Uma plantação de tomate murcha devido ao esgotamento das águas subterrâneas perto de Kalakada, no distrito de Annamayya. | Crédito da foto: BROCHURA

Em Outubro de 2024, os preços grossistas do tomate aumentaram para 90 rupias por quilograma devido às fortes chuvas em Andhra Pradesh, Tamil Nadu e Karnataka, levando à destruição extensiva das colheitas e a perturbações na cadeia de abastecimento. Em todo o Sul da Índia, os preços de retalho ultrapassaram mesmo os 100 rupias por quilograma, impondo assim um encargo financeiro aos consumidores e aos pequenos retalhistas.

Na primeira semana de janeiro de 2025, o preço médio do tomate no atacado em Madanapalle era de Rs 12 por kg.

Quantificar a receita anual gerada pelo mercado de tomate Madanapalle apresenta muitos desafios. As áreas de Punganur e Palamaner no distrito de Chittoor e a divisão Madanapalle no distrito de Annamayya produziram impressionantes 12 lakh toneladas métricas de tomate durante a temporada agrícola de 2020-21, demonstrando a capacidade agrícola da região. No entanto, o súbito aumento da revolução no cultivo do tomate entre 2021 e 2024 noutros estados (Maharashtra, Chhattisgarh e Karnataka) levou a uma queda acentuada nas exportações da região de Madanapalle, colocando o seu monopólio em perigo.

A volatilidade dos preços representa uma preocupação primordial, uma vez que as mudanças repentinas do mercado muitas vezes prejudicam as margens de lucro. Os elevados custos associados aos agroquímicos e à gestão de pragas prejudicam ainda mais as finanças dos agricultores e o limitado poder de negociação resulta muitas vezes numa compensação inadequada pelos seus produtos.

Os especialistas propõem que a implementação de iniciativas estratégicas poderia aliviar estes desafios e aproveitar o potencial do mercado. A criação de indústrias de transformação alimentar poderia utilizar a oferta excedentária durante os períodos de pico das colheitas, minimizando assim o desperdício e estabilizando os preços.

“A promoção da agricultura contratual poderia garantir mercados para os agricultores e garantir rendimentos estáveis. Além disso, o desenvolvimento de sistemas de comercialização organizados proporcionaria aos agricultores maiores oportunidades e maior rentabilidade”, observou o Sr. Srikanth, um cientista hortícola baseado em Chennai que trabalha na região de Rayalaseema.