Mudar os rótulos das bebidas alcoólicas pode levar ‘décadas’: Dra. Marion Nestlé

O cirurgião-geral dos EUA, Vivek Murthy, propôs na sexta-feira rotular o álcool como a principal causa de câncer.

Num novo Aviso do Cirurgião Geral sobre Risco de Álcool e Cancro, Murthy descreveu como o álcool contribuiu para pelo menos sete tipos de cancro, incluindo cancro da mama e da boca.

Ele observou que o álcool é a terceira maior causa evitável de cancro nos EUA, depois do tabaco e da obesidade, mas muitos americanos continuam inconscientes desta ligação.

O consumo de álcool está ligado a cerca de 100 mil casos de cancro e a 20 mil mortes por cancro todos os anos nos Estados Unidos, e o risco aumenta à medida que o consumo de álcool aumenta, alertou o principal médico da América.

É uma medida que a Dra. Marion Nestlé, professora de nutrição, estudos alimentares e saúde pública na Universidade de Nova York, chamou de “absolutamente inequívoca”.

“(Murthy diz) o álcool causa câncer, sete tipos diferentes. Sem maio, sem poder, sem ‘evidências sugerem’. O álcool causa câncer, ponto final”, explicou o biólogo molecular e autor.

Essa garantia, disse a Nestlé, surge apenas uma semana depois da Academias Nacionais de Ciências publicou um relatório que afirma que há apenas “evidências de baixa qualidade” de que o álcool está ligado ao câncer.

“Portanto, estamos agora numa situação em que duas grandes autoridades deram conselhos muito diferentes e um terceiro relatório ainda é esperado muito em breve”, disse a Nestlé.

A Nestlé atuou no Comitê Consultivo de Diretrizes Dietéticas dos EUA. Ele disse que as discrepâncias nos conselhos são provavelmente o resultado de “quais estudos eles estão analisando, quais são excluídos e como os diferentes comitês interpretam as evidências”.

“Como toda pesquisa nutricional, isso é complicado”, acrescentou.

Os rótulos atuais de bebidas alcoólicas, criados em 1988, alertam sobre perigos como beber durante a gravidez ou operar máquinas. Murthy enfatizou a necessidade de atualizações que reflitam a pesquisa moderna.

A Nestlé disse que levará anos, senão décadas, para que quaisquer mudanças cheguem às lojas.

“A FDA está agindo a uma velocidade que costumava ser glacial antes do aquecimento global”, disse a Nestlé. “Isso é muito difícil de fazer e exige muita participação pública. E no momento em que você consegue a opinião pública, envolve a indústria do álcool.”

As indústrias de restaurantes, hospitalidade e entretenimento, entre muitas outras, beneficiam-se das vendas de álcool, disse a Nestlé. E é aí que entram em jogo “enormes” pressões políticas, complicando completamente o processo.

Em última análise, o Congresso decidirá se revisará os rótulos. A próxima rodada de diretrizes dietéticas para americanos será lançada em 2026.

Taylor Delandro, da NewsNation, contribuiu para este relatório.

Fonte