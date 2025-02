Mufti do PDP diz que ela, mãe Mehbooba Mufti colocada sob prisão domiciliar

Iltija Mufti, filha do Partido Democrata dos Povos (PDP), Presidente Mehbooba Mufti em Srinagar. Foto do arquivo | Crédito da foto: PTI

O líder do PDP, Iltija Mufti, no sábado (8 de fevereiro de 2025) disse que ela e sua mãe, chefe da festa, Mehbooba Mufti, foram colocadas em prisão domiciliar.

Em uma publicação sobre redes sociais, a sra. Ilutija Mufti disse que pretendia visitar Kathua, enquanto o presidente do Partido Democrata do Povo (PDP), Mehbooba Mufti, planejava visitar Sopore para encontrar a família aflita do caminhão morto no caminhão morto em O exército disparou na quarta -feira.

“Minha mãe e eu fomos colocados em prisão domiciliar. Nossas portas foram trancadas porque eu estava destinado a visitar Sopore, onde Waseem Mir foi morto a tiros pelo exército”, disse a sra. Ilti Mufti em uma posição em X.

“Eu tinha a intenção de visitar Kathua para conhecer a família de Makhan Din e (i) não tenho permissão para me mudar. Nada mudou na Caxemira, acrescentou.