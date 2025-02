Muhammadiyah Set 1 Ramadã 1446 h queda em 1 de março de 2025

Yogyakarta, vivo – Os líderes centrais de Muhammadiyah, estabeleceram o início do mês do Ramadã e do Eid Al -Fit 1446 H. A decisão foi transmitida diretamente ao escritório do PP Muhammadiyah Yogyakarta, quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

O presidente do PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, disse que o início do jejum ou 1 Ramadã 1446 h estava determinado a cair em 1º de março de 2025. Enquanto 1 Shawwal ou Eid al -Fritr 1446 h caíram em 31 de março de 2025.

Haedar disse que o cálculo da queda de 1 Ramadán e 1 Shawwal 1446 h foi baseado nos resultados do Conselho de Tarjih e Tajdid pp Muhammadiyah. Nesta determinação, o Conselho Tarjih e Tajdid pp Muhammadiyah usam o método Hilalul Hilal Hilalul Hilalul Hilalul.

“Muhammadiyah estabeleceu 1 Ramadhan 1446 no início do jejum do Ramadã em 1º de março de 2025. 1 Shawwal 1446 ou Eid al -Frit Haedar disse”, disse Haedar no escritório do PP Muhammadiyah Yogyakarta.

O PP Muhammadiyah, secretário, Muhammad Sayuti, explicou o cálculo do 1 Ramadã com base na sexta -feira Legi, 29 Syakban 1446 h coincidiu com 28 de fevereiro de 2025 d. C., Ijimak antes do Ramadã 1446 h ocorreu às 07:46:49 Wi. Altura da lua ao pôr do sol em Yogyakarta (F = -07 ° 48 ¢ LS e L = 110 ° 21 ¢ BT) = +04 ° 11 ¢ 08² (Hilal já está em forma).

“No pôr do sol, sexta -feira, 28 de fevereiro de 2025 DC, em toda a Indonésia, a lua estava acima do horizonte (Hilal já está formado). Na região da Indonésia, em Ramadán, 1º 1446 h, caiu no sábado, 1 de março de 2025 DC”, disse Sayuti . .

Sayuti revelou, enquanto para o cálculo de 1 Shawwal 1446 ou Eid al -Frit no sábado Kliwon, 29 Ramadán 1446 h coincidiu com 29 de março de 2025 d. Enquanto a altura do mês ao pôr do sol em Yogyakarta (F = -07 ° 48 ¢ L e L = 110 ° 21 ¢ BT) = -01 ° 59 ¢ 04² (Hilal não existe).

“Ao pôr do sol, sábado, 29 de março de 2025 dC, em toda a Indonésia, a lua estava sob o horizonte (o hilal ainda não existia). A idade do mês do Ramadã 1446 h foi melhorada (istikmal) 30 dias. Segunda -feira, segunda -feira, 31 de março de 2025 dC “, disse Sayuti.

