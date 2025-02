Mui não concorda que Pramono Anung proíbe a poligamia Asn Yakarta: armadilha e pior adultério

Yakarta, vivo – Secretário Geral do Conselho Ulema da Indonésia (Wasekjen Mi) para Fatwa, KH. Ahmad Fahrur Rozi, deu seus pontos de vista relacionados à poligamia nos registros democratas de TVONE

Leia também: Pramono-mano terá 7 profissionais de profissionais

Segundo ele, a poligamia não pode ser totalmente proibida, porque existem certas condições que permitem que uma pessoa se submete a mais de um casamento.

“Isso (poligamia) não pode ser totalmente proibido, porque há coisas que permitem que alguém seja poligamia”, disse Kh. Fahrur Rozi.

Leia também: Ade Armando Llama para memorizar o Alcorão irrelevante, esta é a resposta de Kh Cholil Nafis

Ele também destacou a atitude de algumas pessoas que se opunham à poligamia, mas fechou os olhos para a infidelidade, adultério e o fenômeno da coleção de Kebo. Segundo ele, se a poligamia como caminho halal for fechada, a prática proibida no Islã será mais difundida.

“Por que essas pessoas estão barulhentas com raiva com poligamia, mas quão infidelidade, adultério, a coleção é pior? Se essa porta halal estiver totalmente fechada, essa porta ilegal abrirá mais. Portanto, eu não lhe disse poligamia, mas eu não Concordo se a poligamia for proibida no total “, enfatizou.

Leia também: Nasdem concordou com o governador eleito Pramono Anung, como proibido na poligamia de Yakarta

Além disso, KH. Fahrur Rozi descartou a noção de que a poligamia é sinônimo de injustiça e violência doméstica. Ele enfatizou que existem muitos casamentos monogômicos que também sofrem violência. Pelo contrário, a poligamia, em alguns casos, realmente cria conforto para casais que a vivem.

“Concordo em monogamia, que o casamento com uma esposa é bom, não se recusa. Mas não se surpreenda que a poligamia faça injustiça”, disse ele.

 O governador eleito de Yakarta, Pramono Anung no Pullman Hotel, Yakarta, na quinta -feira, 9 de janeiro de 2025

Enquanto isso, o debate sobre poligamia surgiu como a emissão do regulamento do governador (Pergub) número 2 de 2025 que regula os procedimentos para conceder permissões de casamento e divórcio para o aparato civil do estado (ASN).

O Pericico foi emitido em 6 de janeiro de 2025, depois de passar por um longo processo de discussão desde 2023, referindo -se aos regulamentos governamentais anteriores.

Na regulamentação, os homens que desejam poligamia devem obter permissão do funcionário autorizado antes de se casar. Esta disposição aparece no parágrafo do Artigo 4 (1) do Pergub.

Respondendo a isso, o governador eleito de Dki Yakarta, Pramono Anung, enfatizou que não haveria ASN em seu ambiente governamental que permitisse poligamia.

“Sou uma monogamia aderente e, para mim, em Yakarta, nunca devo pensar em obter poligamia no meu tempo”, disse Pramono Anung a jornalistas no sábado, 1 de fevereiro de 2025.

Portanto, apesar do fato de que o regulamento que governa os procedimentos para licenças de poligamia foi emitido, é improvável que sua implementação no governo provincial de DKI Jacarta obtenha espaço sob a liderança de Pramono Anung.